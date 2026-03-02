Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 2. marec 2026Meniny má Anežka
< sekcia Šport

Účasť Iránu na šampionáte je ohrozená, tvrdí šéf tamojšieho zväzu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Generálny sekretár Medzinárodnej futbalovej federácie Mattias Grafström v súvislosti s napätou situáciou povedal, že FIFA vývoj pozorne sleduje.

Autor TASR
Teherán 2. marca (TASR) - Prezident Iránskeho futbalového zväzu Mehdi Taj si v súčasnej situácii nie je istý, či sa jeho krajina bude môcť predstaviť na tohtoročných MS. Reagoval tak na koordinovanú americko-izraelskú vojenskú operáciu proti Iránu. Šampionát sa uskutoční v júni a v júli v USA, Kanade a Mexiku.

„Isté je, že po tomto útoku nemožno od nás očakávať, že sa budeme na majstrovstvá sveta pozerať s nádejou,“ povedal Taj pre športový portál Varzesh3. Irán by mal dva svoje duely v základnej G-skupine odohrať v kalifornskom Inglewoode proti Novému Zélandu 15. júna a Belgicku 21. júna, zápas proti Egyptu je na programe v Seattli 26. júna. Už minulý rok vydal prezident Donald Trump zákaz vstupu občanom Iránu do USA.

Generálny sekretár Medzinárodnej futbalovej federácie Mattias Grafström v súvislosti s napätou situáciou povedal, že FIFA vývoj pozorne sleduje. „Je príliš skoro na nejaké komentáre, ale budeme monitorovať všetky svetové udalosti, ktoré by mohli ovplyvniť turnaj,“ citovala ho agentúra DPA.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

OTESTUJTE SA: Viete, kto písal olympijskú históriu v roku 2026?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027

J. Hrabko: Pri voľbe poštou sa nedá garantovať tajnosť hlasovania