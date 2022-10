Účasť na finále Copa Libertadores je pre brazílskych fanúšikov drahá

Quito 27. októbra (TASR) - Tisícky brazílskych fanúšikov pricestovali v stredu do ekvádorského prístavného mesta Guayaquil, aby si pozreli finále Copa Libertadores medzi Flamengom a Athleticom. Organizátori sa však obávajú, že štadión Monumental nemusí byť plne vyťažený na sobotňajšie finále pre vysoké náklady na cestovanie do krajiny.



Flamengo bolo prvým tímom, ktorý prišiel do dejiska zápasu a na letisku ho vítali ich priaznivci. O niekoľko hodín neskôr priletelo aj Athletico s trénerom Luizom Felipem Scolarim.



Kluby a organizátori sa snažili prilákať viac fanúšikov, aby pricestovali na finále do Ekvádoru. Chceli by zaplniť štadión s kapacitou 60.000 miest. Letenky pre brazílskych fanúšikov však stoja v priemere 1000 dolárov.



Flamengo vyhralo titul Copa Libertadores v rokoch 1981 a 2019. Athletico zatiaľ najprestížnejší klubový turnaj nevyhralo. Tohtoročné finále je treťou po sebe idúcou brazílskou záležitosťou, v uplynulých dvoch ročníkoch triumfoval Palmeiras.