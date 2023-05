Účasť Pastrňáka na šampionáte je nepravdepodobná

Praha 3. mája (TASR) - Účasť českého hokejistu Davida Pastrňáka na blížiacich sa MS v Tampere a Rige je nepravdepodobná. Dvadsaťšesťročný útočník si poranil rameno hneď v prvom striedaní úvodného zápasu prvého kola play off s Floridou, v ktorom Boston prekvapujúco vypadol (3:4 na zápasy).



"Určite je to bolestivé, že som nemohol dať do toho sto percent a hrať svoju hru. Obzvlášť po sezóne, ktorú som mal a viem, čo dokážem, keď som zdravý," citoval druhého najlepšieho strelca základnej časti NHL český portál sport.cz.



Aj napriek zraneniu sa v sedemzápasovej sérii proti Panthers presadil strelecky až päťkrát. Podľa jeho slov v závere série cítil, že sa jeho zdravotný stav zlepšuje a zranenie si nebude vyžadovať operáciu: "V prípade postupu by som bol na druhé kolo stopercentne pripravený."



Pastrňák hral za Česko na štyroch svetových šampionátoch a tím posilnil v rôznych situáciách. V roku 2018 dorazil na rozohraný turnaj do dánskej Kodane a v minulom roku podobne naštartoval český tím až k zisku bronzových medailí vo Fínsku. Tentoraz je však jeho účasť na MS málo pravdepodobná, informoval web sport.cz.