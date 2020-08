Cyklistická únia plánuje zorganizovať majstrovstvá v pôvodnom termíne

Nice 29. augusta (TASR) - Majstrovstvá sveta v cyklistike sa tento rok uskutočnia v plánovanom termíne 20.-27. septembra. Vyhlásil to prezident Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) David Lappartient na tlačovej konferencii pred 1. etapou Tour de France.



Zatiaľ však nie je známe dejisko podujatia. Pôvodne mali šampionát organizovať švajčiarske mestá Aigle a Martigny, no tie sa možnosti vzdali. Nový organizátor by mal ponúknuť podobný profil. "Pre niektorých jazdcov boli MS dôležitým cieľom sezóny. Vzniesli sme požiadavku, aby trať bola náročná," citoval Lappartienta server idnes.cz.



Definitívne rozhodnutie o novom organizátorovi by malo padnúť 1. septembra. Trojnásobný majster sveta Peter Sagan sa tohto roku neplánoval šampionátu vzhľadom na profil trate zúčastniť.