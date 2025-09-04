Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
UCI odsúdila propalestínske protesty pred cieľom 11. etapy Vuelty

Protesty pred cieľom 11. etapy cyklistickej Vuelty v Bilbau 3. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Organizátori v závere skrátili etapu o tri kilometre bez určenia víťaza a zisku bonifikačných sekúnd.

Autor TASR
Madrid 4. septembra (TASR) - Medzinárodná cyklistická únia (UCI) odsúdila protesty pred cieľom stredajšej 11. etapy Vuelty v Bilbau. Demonštranti s palestínskymi vlajkami znemožnili jej finiš.

Organizátori v závere skrátili etapu o tri kilometre bez určenia víťaza a zisku bonifikačných sekúnd. V čase ukončenia bol však Dán Jonas Vingegaard spoločne s Britom Thomasom Pidcockom na čele etapy a tak zvýšil svoj náskok na čele pretekov na 50 sekúnd.

Pri protestoch španielska polícia zatkla troch ľudí, štyria policajti sa zranili. „UCI odsudzuje incidenty, ktoré viedli k zneutralizovaniu výsledkov 11. etapy pretekov. Medzinárodné športové podujatia stelesňujú ducha jednoty a dialógu. V tomto zmysle UCI potvrdzuje svoj záväzok k politickej neutralite v súlade so základnými princípmi olympijského hnutia,“ vyhlásila UCI v oficiálnom stanovisku.

Protesty počas Vuelty sú smerované najmä voči tímu Israel-Premier Tech pre konflikt v Gaze. V piatej etape Vuelty demonštranti zastavili izraelský tím počas tímovej časovky. Podobným incidentom sa nevyhli ani organizátori tohtoročnej Tour de France.
