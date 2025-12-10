Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
UCI potvrdila zaradenie Iniestovho tímu NSN Cycling do World Tour

Bývalý futbalista Barcelony a španielskej reprezentácie Andres Iniesta je spoluzakladateľom športovej a zábavnej agentúry NSN.

Paríž 10. decembra (TASR) - Medzinárodná cyklistická únia (UCI) v stredu potvrdila zaradenie tímu NSN Cycling. Ten vedie bývalý španielsky futbalista Andres Iniesta, predtým bol známy ako Israel Premier Tech. Zaradili ho do zoznamu 18 tímov, ktoré budú v nasledujúcich troch rokoch súčasťou elitnej World Tour. Informovala o tom agentúra AFP.

Nový tím do veľkej miery preberá štruktúru Israel PT, ktorý bol terčom pro-palestínskych protestov. Účasť Israel PT na tohtoročnej Vuelte sprevádzali výrazné protesty pro-palestínskych podporovateľov, ktoré niekoľko etáp vážne narušili.

Bývalý futbalista Barcelony a španielskej reprezentácie Andres Iniesta je spoluzakladateľom športovej a zábavnej agentúry NSN, ktorá v spolupráci so švajčiarskou globálnou investičnou platformou Stoneweg tím prevzala v novembri. Tím bude súťažiť pod švajčiarskou licenciou, ale sídliť bude v Španielsku a už získal aj známe meno – šprintéra Biniama Girmaya.
