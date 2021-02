UCI predstavila nové pravidlá, tresty majú zabezpečiť bezpečnosť

Paríž 25. februára (TASR) - Medzinárodná cyklistická únia (UCI) vo štvrtok predstavila nové pravidlá. V rámci nich zaviedla tresty, ktorými chce urobiť šport bezpečnejší. O ich prijatí údajne rozhodli jednohlasne funkcionári, pretekári i organizátori.



V etapových pretekoch dostane jazdec pri prvom porušení pravidiel 30-sekundovú penalizáciu, po druhom bude nasledovať dvojminútový trest a po treťom prehrešku príde na rad vylúčenie. Po novom sa bude trestať sedenie na hornej tyči rámu bicykla, UCI upravila aj posed cyklistov, počas ktorého sa o riadidlá opierajú lakťami a ruky majú voľne pred nimi, či nebezpečné zahodenie fľaše, ktoré môže v prípade zapríčinenia pádu znamenať okamžité vylúčenie. Jazdci tiež musia mať kompletnú kontrolu nad bicyklom počas celých pretekov. Od 1. apríla by mali vstúpiť do platnosti aj nové usmernenia pre bezpečnosť na trati, zásady inštalácie bariér, či výberu a školenia bezpečnostných pracovníkov.



Medzi podporovateľov nových pravidiel rozhodne nepatrí štvornásobný víťaz Tour de France Chris Froome, ktorý ich považuje za prehnané. Prezident UCI David Lappartient však pripomenul, že v roku 2003 mali viacerí cyklisti rovnaký názor na zavedenie povinnosti nosiť prilbu. "Dnes by nikomu ani nenapadlo ísť na štart bez nej. Nebude trvať dlho a všetci si zvyknú na to, že nebudú odhadzovať fľaše a prebiehať riskantným spôsobom."