UCI zakáže súťažiť transrodovým športovkyniam, ktoré prešli pubertou

Londýn 14. júla (TASR) - Medzinárodná cyklistická únia (UCI) zakáže účasť na ženských podujatiach transrodovým športovkyniam, ktoré zmenili pohlavie po mužskej puberte. Podľa doterajších predpisov mohli v kategórii žien súťažiť transrodové ženy, ak majú maximálne povolenú plazmu testosterónu 2,5 nanomólu na liter krvi.



V máji UCI obhajovala túto politiku ako "založenú na najnovších vedeckých poznatkoch" po tom, ako Austin Killipsová vyhrala preteky Tour of the Gila v Novom Mexiku. Američanka sa stala prvou transrodovou ženou, ktorá vyhrala etapové preteky UCI. Riadiaci orgán však v piatok oznámil, že jeho vedenie po ďalších konzultáciách odhlasovalo zmenu pravidiel so zainteresovanými stranami po preskúmaní vedeckých, právnych a ľudskoprávnych hľadísk.



Vo vyhlásení sa uvádza, že na základe tohto preskúmania UCI dospela k záveru, že maximálna povolená miera testosterónu, ktorá sa používala, nebola dostatočná na eliminovanie jeho výhod počas puberty u mužov. "Vzhľadom na súčasný stav vedeckých poznatkov je tiež nemožné vylúčiť možnosť, že biomechanické faktory, ako je tvar a usporiadanie kostí v končatinách môžu predstavovať trvalú výhodu pred transrodové športovkyne," dodala UCI.



"V prvom rade by UCI chcela opätovne potvrdiť, že cyklistika, ako voľnočasový šport alebo ako dopravný prostriedok, je otvorená pre všetkých vrátane transsexuálov, ktorých rovnako, ako všetkých ostatných, povzbudzujeme k nášmu športu. Chcem tiež opätovne potvrdiť, že UCI plne rešpektuje právo jednotlivcov zvoliť si pohlavie, ktoré zodpovedá ich rodovej identite, bez ohľadu na to, aké pohlavie im bolo pridelené pri narodení. Našou povinnosťou je však predovšetkým zaručiť rovnaké príležitosti pre všetkých účastníkov cyklistických súťaží," povedal prezident UCI David Lappartient.