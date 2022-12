UCI zmenila bodovací systém a zvýhodnila najvýznamnejšie podujatia

Aigle 23. decembra (TASR) - Medzinárodná cyklistická únia (UCI) zmenila bodovací systém, ktorý je kritériom na postup a zostup v najvyššej kategórii WorldTour, a zvýšila počet bodov v najvýznamnejších pretekoch.



Cyklisti tak dostanú viac bodov za celkové i etapové víťazstvá na Tour de France, Giro d'Italia a Vuelta a Espana ako aj za úspechy na piatich monumentoch Miláno - Sanremo, Okolo Flámska, Paríž - Roubaix, Liege -Bastogne - Liege a Okolo Lombardska. UCI tak reagovala na kritiku zo strany cyklistov i tímov, keďže doteraz bolo možné nazbierať viac bodov na pretekoch druhej či tretej kategórie ako za etapový triumf na Tour.



Za denné víťazstvo na najslávnejších pretekoch tak po novom získajú cyklisti 210 namiesto 120 bodov, za celkový triumf 1300 a na monumentoch 800 namiesto doterajších 500. Doteraz sa do rebríčka započítavali body len od desiatich najlepších pretekárov tímu, od nasledujúcej sezóny ich bude až dvadsať. UCI zároveň zvýšila aj hodnotenie olympijských hier a majstrovstiev sveta.



Licencie do WorldTour sa udeľujú na tri roky. Tímy v tejto kategórii majú automatické pozvánky na najvýznamnejšie preteky. Po uplynulej sezóne spadli do ProKontinentálnej divízie tímy Lotto-Soudal a Izrael-Premier Tech a medzi elitu sa dostali belgický Alpecin–Deceuninck a francúzska stajňa Arkea–Samsic.