UCI zmiernila tresty za odhodenie bidonov fanúšikom

Paríž 14. apríla (TASR) - Medzinárodná cyklistická únia (UCI) v stredu potvrdila, že ponechá v platnosti tresty pre jazdcov na pretekoch za odhadzovanie odpadu mimo vyčlenených zón. To sa týka aj hádzania prázdnych bidonov fanúšikom, ktorí si ich cenia ako suveníry.



UCI trvá na tom, že zahadzovanie fliaš je nebezpečné, ale rozhodla sa do určitej miery zredukovať výšku postihov za takéto konanie. Jazdci proti novému pravidlu protestovali začiatkom apríla, keď na Okolo Flámska za odhodenie fľaše fanúšikom diskvalifikovali Švajčiara Micheala Schära. Po novom tak jazdci nebudú už za prvé porušenie tohto nariadenia čeliť diskvalifikácii. Za prvé previnenie dostanú pokutu od 90 do 450 eur, pri druhom ich čaká časová penalizácia v prípade viacetapových pretekov, resp. vylúčenie pri jednodňovom podujatí. Až v treťom prípade na viacdňových pretekoch jazdca diskvalifikujú, informovala agentúra AFP.