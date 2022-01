Udalosti a rozhodnutia v súvislosti s pandémiou 2021 vo svete športu

Foto: TASR/AP

Foto: TASR/AP

Foto: TASR/AP

Foto: TASR - Pavol Zachar

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Logo UEFA, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Vpravo slovenský automobilový tím ARC Bratislava na prototype Oreca 07-Gibson a vľavo tím The Kessel Racing na Ferrari 488 GTE EVO na 89. ročníku slávnych pretekov 24 hodín Le Mans 21. augusta 2021. Foto: TASR/AP

Na snímke trofej pre víťaza najnáročnejšej jednodňovej jarnej klasiky Paríž - Roubaix je vystavená v Roubaix. Foto: TASR/AP

Tenisová loptička na kurte štadióna Roland Garros v Paríži. Foto: TASR/AP

Ilustračné foto. Foto: TASR - Oliver Ondráš

Bratislava 1.januára (TASR) - Druhá veľká pandemická vlna od zimy 2021 síce nespláchla na niekoľko týždňov až mesiacov športové súťaže a ligy, ale neustále ich negatívne ovplyvňovala. ŠR TASR prináša výberovú chronológiu takýchto udalostí a rozhodnutí:4. januára - HÁDZANÁ - Hádzanári Slovenska museli zrušiť dva januárové medzištátne prípravné zápasy s Maďarskom v Györi. V slovenskom tíme sa objavili pozitívne prípady na koronavírus a všetci hráči putovali do karantény.6. januára - FUTBAL - Januárový tréningový kemp slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov v Senci zrušili pre zhoršenú epidemiologickú situáciu a nové hygienické nariadenia.7. januára - OH2020 - Japonské úrady pozastavili verejnú prezentáciu olympijskej pochodne pre rastúci počet prípadov nákazy novým koronavírusom. Pre zhoršujúcu sa situáciu predseda vlády Jošihide Suga vyhlásil v Tokiu núdzový stav.7. januára - BASKETBAL - Zástupcovia Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) a Českej basketbalovej federácie (ČBF) rozhodli, že v dôsledku epidemiologickej situácie sa vo februári neuskutoční Česko-slovenský pohár.10. januára - HÁDZANÁ - Organizátori januárových MS v hádzanej mužov v Egypte rozhodli o neúčasti divákov na šampionáte. Ich predchádzajúci plán naplniť haly na 20 percent vyvolal protesty členov viacerých výprav.11. januára - ALPSKÉ LYŽOVANIE - Podujatie Svetového pohára alpských lyžiarov vo Wengene zrušili pre vysoký počet nakazených koronavírusom v regióne štyri dni pred prvými pretekmi, slávnym zjazdom na Lauberhorne.11. januára - STRELECTVO - ME v streľbe zo vzduchových zbraní vo fínskom meste Lohja zrušili pre pandémiu koronavírusu. Šampionát na prelome februára a marca mal byť súčasťou olympijskej kvalifikácie.12. januára - F1 - Vedenie seriálu MS preložilo pre prísne opatrenia v boji s koronavírusom tradičnú úvodnú VC Austrálie na november, napokon sa však v roku 2021 neuskutočnila vôbec.12. januára - HÁDZANÁ - Hádzanári Česka a USA zrušili účasť na januárových MS v Egypte pre vysoký počet nakazených koronavírusom v oboch tímoch.13. januára - BASKETBAL - Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie (HK SBA) odložila vzhľadom na aktuálnu situáciu januárové štvrťfinálové zápasy a Final Four Slovenského pohára mužov na neurčito, napokon pohár vyvrcholil počas tretieho marcového víkendu13. januára - ALPSKÉ LYŽOVANIE - Organizátori februárových MS v Cortine d'Ampezzo rozhodli o neúčasti divákov na šampionáte.13. januára - ALPSKÉ LYŽOVANIE - Dva plánované slalomy SP v Kitzbüheli presunuli tri dni pred štartom podujatia do Flachau pre viacero prípadov infekčnejšieho britského variantu vírusu.15. januára - FUTBAL - Voľby prezidenta španielskeho klubu FC Barcelona odložili pre pandémiu koronavírusu z januára na neskorší termín, napokon sa uskutočnili začiatkom marca.19. januára - SEVERSKÉ LYŽOVANIE - Organiizátori MS v nemeckom Oberstdorfe rozhodli, že šampionát na prelome februára a marca sa uskutoční bez prítomnosti divákov.19. januára - STOLNÝ TENIS - Februárovú európsku olympijskú kvalifikácia v stolnom tenise v Lisabone doložili pre pandémiu koronavírusu na apríl.21. januára - OH2020 - Slovenskí kandidáti na účasť na OH a PH 2020 v Tokiu dostali od konca januára možnosť absolvovať hromadné podujatia nevyhnutné pre ich športovú prípravu a kvalifikáciu. Podmienkou boli "Dekrét kandidáta", negatívny test na koronavírus a neúčasť divákov.22. januára - MOTOGP - Z kalendára seriálu MS cestných motocyklov vypadlo pre pandémiu aprílové podujatie v argentínskom Termas de Rio Hondo, veľká cena v americkom Austine sa uskutočnila až v októbri.24. januára - SNOUBORDING - Marcové MS v disciplínach paralelný obrovský slalom a paralelný slalom presunuli z Číny do slovinského strediska Rogla.27. januára - SYNCHRONIZOVANÉ PLÁVANIE - Marcovú olympijskú kvalifikácia v Tokiu odložili, napokon sa uskutočnila v júni v Barcelone.27. januára - ATLETIKA - Bostonský maratón presunuli pre pandémiu koronavírusu z tradičného jarného termínu na 11. októbra.27. januára - ATLETIKA - Jubilejný 20. ročník halového atletického mítingu Elán v Bratislave presunuli po rozhodnutí regionálneho hygienika z 31. januára o dva týždne neskôr na 14. februára.27. januára - BEH NA LYŽIACH - Marcové finále sezóny SP presunuli pre pandémiu koronavírusu z Pekingu do nórskeho Lillehammeru.28. januára - CYKLISTIKA - Preteky Okolo Valencie odložili z plánovaného februárového termínu na neskôr, napokon sa uskutočnili v apríli.28. januára - BEH NA LYŽIACH - Nórski reprezentanti sa rozhodli neštartovať na februárovom podujatí SP v Novom Mestě na Moravě pre obavy z koronavírusu.29. januára - HOKEJ - Vedenie SZĽH presunulo na základe zložitej epidemiologickej situácie medzinárodný turnaj Kaufland Cup z februárového asociačného termínu na aprílový, v novom termíne ho napokon nahradil dvojzápas "Kaufland Challenge" proti Lotyšsku v Piešťanoch.4. februára - HOKEJ - Vedenie ženskej hokejovej NHL zrušilo pre pandémiu koronavírusu zostávajúcu časť sezóny. Rozhodlo sa tak tesne pred začiatkom zápasov play off v "bubline" v Lake Placid pre pozitívne prípady viacerých hráčok.4. februára - FUTBAL - Nemecké úrady rozhodli neumožniť anglickému klubu FC Liverpool vstup do krajiny na prvý zápas osemfinále Ligy majstrov pre opatrenia proti pandémii koronavírusu.8. februára - CURLING - Švajčiarske úrady nepovolili MS žien v curlingu v Schaffhausene, šampionát sa napokon uskutočnil od konca apríla v kanadskom Calgary.9. februára - SNOUBORD a AKROBATICKÉ LYŽOVANIE - MS v disciplínach slopestyle, big air a U-rampa v snoubordingu a akrobatickom lyžobvaní presunuli pre pandémiu z Číny na marcový termín v americkom Aspene.11. februára - LYŽOVANIE - Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) zrušila pre pandémiu koronavírusu všetky zostávajúce podujatia Svetového pohára v alpských i severských disciplínach Nórsku. Dôvodom bolo sprísnenie opatrení zo strany tamojšej vlády.12. februára - HOKEJ - Vedenie NHL sprísnilo pravidlá testovania hráčov a účastníkov zápasov na koronavírus v snahe zastaviť ohniská Covid-19.13. februára - BIATLON - Medzinárodná biatlonová únia (IBU) presunula marcové finále Svetového pohára do švédskeho Östersundu, usporiadania sa pre pandemické reštrikcie zrieklo nórske Oslo.16. februára - GYMNASTIKA - Marcové podujatie Svetového pohára v katarskej Dauhe zrušila Medzinárodná gymnastická federácia (FIG) pre prísne cestovné obmedzenia súvisiace s pandémiou koronavírusu.17. februára - FUTBAL - Európska futbalová únia (UEFA) pre pandémiu zrušila sezónu mládežníckej Ligy majstrov (Youth-League).18. februára - TENIS - Diváci sa vrátili do hľadísk na grandslamovom turnaji Australian Open po päťdňovom lockdowne, ktorý v štáte Viktória zaviedli pre šírenie novej britskej mutácie koronavírusu.18. februára - TENIS - Finálový turnaj tenisového Pohára Billie Jean Kingovej v Budapešti odložili z apríla 2021 na neurčitý neskorší termín.19. februára - FUTBAL - Väčšinu zápasov 2. kola ázijskej kvalifikácie o postup na MS 2022 v Katare presunuli z marca na jún pre pretrvávajúce cestovné obmedzenia.22. februára - VOLEJBAL - Súťažná komisia Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) rozhodla o odložení februárového Superfinále Slovenského pohára mužov v Nitre pre pozitívne koronavírusové prípady v tímoch účastníkov. Pohár napokon vyvrcholil v apríli.23. februára - FUTBAL - Európska futbalová únia (UEFA) zrušila už druhý rok za sebou ME hráčov a hráčok do 19 rokov pre reštrikčné opatrenia v boji s pandémiou.24. februára - HOKEJ - Fínsky klub Jokerit Helsinki sa rozhodol odohrať všetky svoje zápasy v play off nadnárodnej KHL na klziskách súperov.24. februára - BASKETBAL - Štart play off Niké Extraligy žien posunuli o niekoľko dní pre karanténne opatrenia v tímoch účastníkov. O dva týždne odložili aj finálový turnaj Slovenského pohára žien.26. februára - ŠPORT - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) predstavilo plán návratu na športoviská. Športový covid semafor zosúladilo s vládnym covid automatom, športy rozdelilo do troch kategórií rizikovosti podľa povahy a dĺžky kontaktu.4. marca - MOTORIZMUS - Automobilové preteky 24 hodín v Le Mans preložili z júna na august v snahe umožniť zaplniť tribúny väčším počtom divákov4. marca - HOKEJ - Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) posunula dátum MS žien v kanadských mestách Halifax a Truro o jeden mesiac na májový termín.6. marca - FUTBAL - Juhoamerická konfederácia (CONMEBOL) presunula dve marcové kolá kvalifikácie MS 2022 pre pandemické opatrenia na neskorší termín.9. marca - ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA - Májové podujatie Svetového pohára v Tokiu zrušili pre pandémiu koronavírusu a s tým spojené cestovné obmedzenia.9. marca - GOLF - Turnaj Canadian Open v Toronte, súčasť prestížneho seriálu PGA Tour, zrušili pre pandémiu druhý rok po sebe, mal sa uskutočniť v júni.20. marca - VOLEJBAL - Český volejbalový zväz (ČVS) pre koronavírus a nákazu v tímoch predčasne ukončil extraligu žien, majsterkami sa tak ešte pred začiatkom semifinále play off stali hráčky Dukly Liberec.20. marca - OH22020 - Japonskí organizátori hier v Tokiu vylúčili účasť zahraničných divákov na olympijských i paralympijských hrách.23. marca - FUTBAL - Vedenie dvoch najvyšších nemeckých súťaží DFL sprísnilo hygienický protokol proti šíreniu koronavírusu s častejším testovaním.24. marca - CYKLISTIKA - Monument Paríž - Roubaix pre rastúci počet nových prípadov koronavírusu v regióne preložili z apríla na neskorší termín, napokon sa uskutočnil začiatkom októbra.26. marca - RELY - Z kalendára seriálu MS vypadla pre pandémiu Rely Čile, v septembrovom termíne ju nahradila Rely Akropolis v Grécku.27. marca - OH2020 - Organizátori hier v Tokiu sa v rámci preventívnych opatrení v boji proti koronavírusu rozhodli obmedziť počet akreditácií pre ľudí, ktorých prítomnosť nie je nevyhnutná, vrátane partnerov MOV či legiend minulosti.30. marca - FUTBAL - Európska futbalová únia (UEFA) potvrdila, že FC Chelsea odohrá oba aprílové štvrťfinálové zápasy Ligy majstrov s FC Porto v španielskej Seville. Dôvodom boli cestovné obmedzenia medzi Anglickom a Portugalskom v dôsledku pandémie koronavírusu.31. marca - FUTBAL - Európska futbalová únia (UEFA) zrušila dovtedy platný limit na počet divákov na štadiónoch. Hranica 30 percent z kapacity hľadiska, ktorá platila od 1. októbra 2020, stratila zmysel, keďže v každej krajine sa situácia s pandémiou koronavírusu vyvíjala inak.1. apríla - TENIS - Organizátori rozhodli o zrušení turnaja ATP v Riu de Janeiro pre rok 2021 pre nepriaznivú situáciu v súvislosti s pandémiou Covid-19.1. apríla - HORSKÁ CYKLISTIKA - Prvé kolo Svetového pohára v škótskom stredisku Fort William zrušili pre pandémiu koronavírusu.2. apríla - OH2020 - Guvernér japonskej prefektúry Osaka rozhodol, že pre zhoršenú pandemickú situáciu sa štafeta s olympijským ohňom v tejto oblasti nepobeží po verejných komunikáciách.2. apríla - SKOKY DO VODY - Medzinárodná plavecká federácia (FINA) zrušila podujatie Svetového pohára v Tokiu. Aprílové podujatie malo byť zároveň záverečnou kvalifikáciou a oficiálnym testom pred OH.2. apríla - ŠPORT - Medzinárodná federácia univerzitného športu (FISU) odložila Svetovú letnú univerziádu v čínskom Čcheng-tu na rok 2022, uskutočniť sa mala v auguste.6. apríla - VODNÉ PÓLO - Organizátori OH 2020 v Tokiu zrušili pre pandemickú situáciu testovacie podujatie vo vodnom póle v metropole Japonska.8. apríla - TENIS - Štart grandslamového turnaja Roland Garros posunuli pre nárast prípadov nákazy koronavírusom vo Francúzsku o týždeň z 23. na 30. mája.8. apríla - ATLETIKA - Míting Diamantovej ligy v Osle odložili z plánovaného júnového termínu, napokon sa uskutočnil začiatkom júla.10. apríla - CURLING - Organizátori MS mužov v Calgary prerušili na jeden deň turnaj pre pozitívne prípady nákazy koronavírusom v dejisku, napokon odohrali zvyšné duely play off za jeden deň za sprísnených podmienok.14. apríla - HOKEJ - Prestížny juniorský Memorial Cup v Kanade druhý rok za sebou zrušili pre cestovné obmedzenia, opatrenia na hraniciach a karanténne nariadenia.14. apríla - ATLETIKA - Štvrtý ročník štafetového behu naprieč Slovenskom THE RUN SLOVAKIA preložili organizátori pre pandémiu koronavírusu na jeseň.14. apríla - FLORBAL - Výkonný výbor Medzinárodnej florbalovej federácie (IFF) rozhodol o zrušení všetkých kvalifikačných turnajov o postup na MS žien v Uppsale a nasadil krajiny na šampionát na základe svetového rebríčka.16. apríla - ATLETIKA - Štart seriálu Diamantovej ligy preložili pre pretrvávajúcu pandémiu z marockého Rabatu do anglického Gatesheadu.16. apríla - TENIS - Turnaje v Kolíne nad Rýnom a holandskom Den Boschi vypadli pre pandémiu z kalendára ženského profesionálneho okruhu WTA.17. apríla - ŠPORT - Talianska vláda sa od 26. apríla rozhodla zmierniť pandemické opatrenia a na tribúny štadiónov sa v obmedzenom počte vrátili diváci.20. apríla - HOKEJBAL - Medzinárodná hokejbalová federácia (ISBHF) zrušila všetky MS juniorov, ktoré sa mali hrať v roku 2021. SR mala v Žiline hostiť MS hráčov do 16 a hráčok do 20 rokov.21. apríla - HOKEJ - Ontárijská hokejová liga (OHL) rozhodla o zrušení sezóny 2020/2021 pre pandémiu koronavírusu a predĺženie zákazu vychádzania v provincii do 20. mája.21. apríla - HOKEJ - Organizátori MS žien v kanadských mestách Halifax a Truro rozhodli 16 dní pred ich začiatkom o zrušení podujatia, šampionát sa napokon uskutočnil koncom augusta v Calgary.22. apríla - FUTBAL - Vedenie Nemeckej futbalovej ligy (DFL) nariadilo všetkým prvoligovým a druholigovým klubom povinné karanténne tréningové kempy až do konca sezóny v snahe zaistiť riadne dohratie súťaží.26. apríla - RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA - Júnové ME preložili z Duisburgu do poľského mesta Poznaň, v Nemecku nepovolili podujatie miestne úrady.27. apríla - ŠPORT - Na Slovensku povolili návrat divákov na tribúny v profesionálnych súťažiach v piatich odvetviach. Počet nesmel prekročiť 25 percent kapacity s maximálnym počtom 2000 fanúšikov v exteriéri a 1000 v interiéri.28. apríla - F1 - Júnovú Veľkú cenu Kanady v Montreale pre pandémiu koronavírusu vyškrtli zo sezónneho kalendára.30. apríla - HOKEJ - Vedenie nižšej zámorskej AHL rozhodlo, že druhý rok sebou sa neuskutoční play off o Calderovu trofej. Možnosť zorganizovať si aspoň vlastnú divíznu vyraďovačku využila iba Pacifická divízia.4. mája - FUTBAL - Európska futbalová únia (UEFA) rozhodla, že kádre účastníkov ME 2020 budú môcť mať vzhľadok na nahustený kalendár súťaží v sezóne ovplyvnenej pandémiou až 26 členov.4. mája - TENIS - Maďarský tenisový zväz oznámil, že nie je schopný garantovať bezpečnosť všetkých účastníkov finálového turnaja Pohára Billie Jean Kingovej a definitívne sa neuskutoční v Budapešti. Podujatie napokon začiatkom novembra privítala Praha.6. mája - FUTBAL - Júnové zápasy africkej kvalifikácie o postup na MS 2022 v Katare odložili pre pandémiu koronavírusu.13. mája - FUTBAL - Európska futbalová únia (UEFA) presunula pre zhoršenú pandemickú situáciu v Turecku finále Ligy majstrov z Istanbulu na Estadio do Dragao v Porte.14. mája - F1 - Zhoršená situácia v Turecku a cestovné obmedzenia znemožnili usporiadať VC Turecka v júni, namiesto nej sa odjazdili druhé preteky v Rakúsku. V Istanbule sa napokon jazdilo v októbri namiesto VC Singapuru.20. mája - TENIS- Tenisové turnaje ATP a WTA v Indian Wells definitívne presunuli na október, pôvodne sa mali uskutočniť už v marci.29. mája - HOKEJ - Organizátori MS v Rige oznámili, že domáci zaočkovaní diváci budú môcť prísť v obmedzenom počte na tribúny od 1. júna.31. mája - FUTBAL - Juhoamerický šampionát Copa America na prelome júna a júla presunuli do Brazílie, keďže v Argentíne prišlo k prudkému nárastu prípadov ochorenia Covid-19. O úlohu spoluorganizátora už predtým prišla Kolumbia pre protesty proti prezidentovi.4. júna - DRÁHOVÁ CYKLISTIKA - Medzinárodná cyklistická únia (UCI) odobrala pre pandémiu usporiadanie októbrových MS turkménskemu Ašchabadu, šampionát sa napokon uskutočnil vo francúzskom Roubaix.4. júna - FUTBAL - Austrálske kluby FC Sydney, Melbourne City a Brisbane Roar sa odhlásili z ázijskej Ligy majstrov pre zmeny harmonogramu najvyššej domácej súťaže po rozšírení ochorenia Covid-19 v štáte Viktória.4. júna - F1 - Pandémia koronavírusu spôsobila druhý rok po sebe zrušenie októbrovej VC Singapuru F1, nahradili ju v Turecku.6. júna - HOKEJ - Kanadská federálna vláda udelila cestovnú výnimku na prekročenie hraníc bez povinnej karantény pre kanadské a americké tímy v play off NHL.10. júna - CYKLISTIKA - Septembrové preteky Grand Prix kategórie WorldTour v Quebecu a Montreale zrušili pre pandémiu koronavírusu druhý rok po sebe.23. júna - MOTOGP - Októbrovú Veľkú cenu Japonska cestných motocyklov zrušili pre pandémiu koronavírusu a cestovné obmedzenia pri vstupe do krajiny.24. júna - ATLETIKA - Cestovné obmedzenia súvisiace s pandémiou Covid-19 sa postarali o zrušenie oboch augustových mítingov Diamantovej ligy v čínskom Šanghaji.2. júla - TENIS - Jesenné mužské turnaje okruhu ATP v Pekingu a Tokiu zrušili pre cestovné obmedzenia súvisiace s pandémiou koronavírusu.4. júla - TENIS - Predstavitelia All England Clubu rozhodli, že od štvrťfinále sa zápasy grandslamového Wimbledonu na centri a dvorci číslo 1 budú hrať pred plnými tribúnami.5. júla - FUTBAL - Ázijská futbalová konfederácia (AFC) rozhodla, že kontinentálna Liga majstrov sa od štvrťfinále bude hrať len na jeden zápas pre obmedzenia v cestovaní v súvislosti s pandémiou.7. júla - OH2020 - Pre obavy zo šírenia pandémie koronavírusu rozhodla metropolitná vláda o zrušení verejnej prezentácie štafety s olympijským ohňom v Tokiu.8. júla - OH2020 - Japonský premiér Jošihide Suga oznámil predĺženie núdzového stavu v krajine až do 22. augusta, teda aj počas trvania olympijských hier v Tokiu.8. júla - OH2020 - Organizátori OH 2020 po opätovnom zavedení núdzového stavu rozhodli, že olympijské súťaže v hlavnom meste Tokiu, Hokkaide a Fukušime sa uskutočnia bez prítomnosti divákov.9. júla - BOX - Brit Tyson Fury sa po pozitívnom teste na koronavírus rozhodol odložiť júlový odvetný súboj o titul v profesionálnej superťažkej váhe organizácie WBC s Deontayom Wilderom.21. júla - FUTBAL - Anglický klub Arsenal Londýn odvolal turné v USA pre koronavírus vo svojom realizačnom tíme, pozitívny test malo niekoľko zamestnancov.21. júla - MOTOGP - Októbrovú Veľkú cenu Thajska cestných motocyklov zrušili pre pandémiu koronavírusu.21. júla - VOLEJBAL - Prípravné zápasy Sloveniek pred ME proti Španielsku v Poprade zrušili pre pozitívny test na Covid-19 v španielskom tíme.23. júla - ŠPORT - Na Slovensku umožnili na podujatiach najvyšších domácich a medzinárodných súťaží obsadiť divákmi už 50 percent kapacity štadióna, vo fáze monitoringu bez limitu fixného počtu. Diváci sa museli preukázať dokladom o zaočkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19, alebo negatívnym PCR alebo LAMP testom, nie starším ako 24 hodín.4. augusta - FUTBAL - Španielska vláda rozhodla, že klubom najvyššej futbalovej súťaže dovolí v úvode novej sezóny naplniť kapacitu štadiónov na maximálne 40 percent.11. augusta - FUTBAL - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) aj Európska futbalová únia (UEFA) informovali národné zväzy, že na septembrové kvalifikačné a medzištátne zápasy nebudú môcť pre obavy z koronavírusus cestovať fanúšikovia hostí.16. augusta - PH2020 - Organizátori paralympiády v Tokiu informovali, že na súťaže nebudú mať do hľadísk prístup diváci, rovnako ako tomu bolo na olympijských hrách.18. augusta - F1 - Októbrovú Veľkú cenu Japonska druhý rok za sebou zrušili pre pandémiu koronavírusu.19. augusta - MOTOGP - Veľkú cenu Malajzie MS cestných motocyklov, plánovanú na október, zrušili pre pandémiu koronavírusu a s ňou súvisiace cestovné obmedzenia.20. augusta - TRIATLON - Legendárne podujatie Ironman na Havaji zrušili druhý rok za sebou, nový termín stanovili na 5. februára 2022.23. augusta - ATLETIKA - Októbrový Pražský maratón odložili pre obmedzenia súvisiace s pandémiou koronavírusu na máj 2022.7. septembra - HÁDZANÁ - Organizátori slovenskej časti ME mužov 2022 informovali, že umožnia vstup na zápasy v Bratislave a Košiciach iba zaočkovaným divákom.8. septembra - FUTBAL - Japonská futbalová asociácia (JFA) sa pre cestovné reštrikcie vzdala práva na usporiadanie decembrových MS klubov 2021, FIFA ich neskôr presunula na február 2022 do SAE.13. septembra - TENIS - Novembrové MS WTA Tour presunuli pre pandemické reštrikcie z čínskeho Šen-čenu do mexickej Guadalajary.14. septembra - RELY - Záverečné novembrové podujatie seriálu MS v Japonsku pre pandémiu zrušili, nahradilo ho Rely Monza.15. septembra - ATLETIKA - MS v krose v austrálskom Bathurste odložili pre prísne opatrenia v krajine z februára 2022 na rok 2023.18. septembra - ATLETIKA - Tokijský maratón odložili organizátori pre pandémiu koronavírusu a núdzový stav z októbra 2021 na marec 2022.21. septembra - MALÝ FUTBAL - ME v Košiciach (EMF EURO 2021) preložili z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie z prelomu októbra a novembra 2021 až na nasledujúci rok.29. septembra - FUTBAL - Španielske ministerstvo zdravotníctva povolilo od októbra zaplniť futbalové štadióny prvýkrát od vypuknutia pandémie na stopercentnú kapacitu.30. septembra (TASR) - Etapové preteky Tour Down Under v Austrálii, plánované na január 2022, zrušili pre karanténne opatrenia a cestovné reštrikcie. Podujatie sa tak neuskutoční druhý rok za sebou.15. októbra - F1 - Medzinárodná automobilová federácie (FIA) nezaradila do kalendára MS na sezónu 2022 Veľkú cenu Číny, pre pandemickú situáciu sa neuskutoční tretíkrát za sebou.25. októbra - ATLETIKA - Maratón v čínskom Pekingu zrušili šesť dní pred podujatím pre opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu.26. októbra - TENIS - Januárový exhibičný turnaj Konyong Classic po druhý raz za sebou zrušili pre pandémiu koronavírusu.10. novembra - ATLETIKA - Organizátori pre pandémiu odložili na neurčito maratón v Šanghaji, pôvodne plánovaný na koniec novembra. Dôvodom je pandémia koronavírusu, ktorá spôsobila aj zrušenie vytrvalostných podujatí v Pekingu a Wu-chane.18. novembra - TENIS - Premiér austrálskeho štátu Viktória udelil súhlas na stopercentné zaplnenie kapacity Melbourne Parku počas januárového grandslamového turnaja Australian Open.19. novembra - FUTBAL - Medzinárodná futbalová federácie (FIFA) rozhodla, že interkontinentálna baráž o posledné dve miestenky na MS 2022 v Katare sa v júni bude hrať pre cestovné obmedzenia iba na jeden zápas na neutrálnej pôde.25. novembra - HOKEJ - Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) na svojom mimoriadnom zasadnutí rozhodol pre opatrenia proti šíreniu koronavírusu o preložení decembrového Kongresu SZĽH na januárový termín.26. novembra - ŠPORT - Päť najväčších národných športových zväzov združujúcich kolektívne športy vydalo spoločnú deklaráciu k aktuálnej situácii a podmienkam športovania po skončení lockdownu na Slovensku, v ktorej žiadali kompetentné orgány o svoje priame zapojenie do prípravy a nastavenia opatrení v čase po lockdowne.29. novembra - ŠPORT - Na december plánovanú Svetovú zimnú univerziádu (SZU) vo švajčiarskom Luzerne organizátori necelé dva týždne pred štartom podujatia zrušili pre dynamický vývoj pandemickej situácie spojený so šírením nového variantu koronavírusu a s tým súvisiace cestovné obmedzenia.2. decembra - KRASOKORČUĽOVANIE - Týždeň pred začiatkom zrušili finále Grand Prix Medzinárodnej korčuliarskej únie (ISU) v japonskej Osake pre zákaz prijímania letov zo zahraničia, ktorý krajina zaviedla vzhľadom na šírenie nového variantu koronavírusu.6. decembra - SKOKY NA LYŽIACH - Prísne opatreniami proti koronavírusu zavedené v Bavorsku znemožnia účasť divákov koncom roka na úvodných dvoch podujatiach Turné štyroch mostíkov v nemeckých strediskách Oberstdorf a Garmisch-Partenkirchen.11. decembra - SKOKY NA LYŽIACH - Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) zrušila januárové podujatia Svetového pohára mužov i žien v Japonsku pre pandémiu koronavírusu a s ňou súvisiace opatrenia.13. decembra - ALPSKÉ LYŽOVANIE - Opatrenia proti koronavírusu nedovolili účasť divákov na decembrových pretekoch Svetového pohára žien v rakúskom Lienzi a zrušili aj tradičný verejný žreb štartových čísel.14. decembra - HOKEJ - Nóri zrušili pre čiastočný lockdown vo svojej krajine a cestovné obmedzenia s tým spojené účasť na Švajčiarskom pohári krátko pred jeho začiatkom.14. decembra - FUTBAL - Kluby anglickej Premier League sa dohodli na nových prísnejších opatreniach proti šíreniu koronavírusu. Reagovali tak na rastúci počet prípadov ochorenia Covid-19 v tímoch.16. decembra - ŠPORT - Kanadská provincia Ontário obmedzila pre pokračujúcu pandémiu koronavírusu počet divákov na športových podujatiach. Hľadisko sa môže naplniť maximálne na 50 percent kapacity.