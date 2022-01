Udinese a FC Turín do karantény, požiadali o odklad zápasov

Rím 5. januára (TASR) - V talianskych futbalových kluboch Udinese Calcio a FC Turín prepukla koronavírusová nákaza a vedenie Serie A možno odloží ich tohtotýždňové ligové zápasy.



V Udinese mali pozitívne testy až deviati hráči. Klub v stredu požiadal ligu, aby odložila jeho štvrtkový duel s Fiorentinou i nedeľné stretnutie s Atalantou Bergamo. Miestne zdravotnícke úrady odporučili tímu, aby bol až do konca týždňa v karanténe.



Vedenie FC Turín v stredu oznámilo, že pozitívne testy mali šiesti futbalisti a celý káder zamieril na päť dní do domácej karantény. Tím by sa mal stretnúť vo štvrtok s Atalantou a cez víkend s Fiorentinou. Už predtým zažiadala Salernitana, ktorej dres oblieka aj slovenský obranca Norbert Gyömbér, o odklad utorkového zápasu s Benátkami po tom, ako v mužstve odhalili deväť koronavírusových prípadov.



V Serii A momentálne pauzuje pre covid približne 80 hráčov, no vedenie ligy odmieta vo veľkom odkladať zápasy. Štvrtkové duely Udinese, FC Turín i Salernitany sú stále uvedené v rozpise, uviedla agentúra AFP.