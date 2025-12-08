Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Udinese prehralo v 14. kole talianskej Serie A s FC Janov 1:2

Futbalista Udinese Nicolo Bertola (vpravo) a hráč Janova Vitinha v súboji o loptu počas zápasu 14. kola Serie A Udinese Calcio - FC Janov v talianskom meste Udinese v pondelok 8. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Futbalisti Parmy zvíťazili v 14. kole talianskej Serie A na pôde Pisy 1:0.

Autor TASR
Rím 8. decembra (TASR) - Futbalisti Parmy zvíťazili v 14. kole talianskej Serie A na pôde Pisy 1:0. O triumfe nad nováčikom súťaže rozhodol v 40. minúte Poliak Adrian Benedyczak z pokutového kopu. Udinese prehralo s FC Janov 1:2, tri body pre hostí zariadil v 83. minúte Brooke Norton-Cuffy.



Serie-A - 14. kolo:

Udinese Calcio - FC Janov 1:2 (0:1)

Góly: 65. Piotrowsk - 34. Malinovskyj (z 11 m), 83. Norton-Cuffy



AC Pisa - Parma Calcio 0:1 (0:1)

Gól: 40. Benedyczak (z 11 m), ČK: 90+3. Nzola (Pisa)
