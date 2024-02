Udinese uspelo s odvolaním, najbližšie dva zápasy odohrá pred divákmi

Rím 31. januára (TASR) - Futbalový klub Udinese Calcio odohrá najbližšie dva domáce zápasy so zatvorenou jednou tribúnou po čiastočne úspešnom odvolaní sa proti sankcii za rasistické urážky fanúšikov na adresu brankára Mika Maignana z AC Miláno. V stredu to oznámila Talianska futbalová federácia (FIGC).



Klub Serie A mal pôvodne nariadené odohrať najbližší domáci zápas (3. februára proti Monze) bez divákov. "(Udinese) odohrá nasledujúce dva zápasy so zatvorenou tribúnou Curva Nord," uvádza sa vo vyhlásení FIGC podľa AFP. Práve z nej sa začiatkom tohto mesiaca ozývalo rasistické skandovanie na adresu Maignana. Ten bol terčom urážok počas zápasu 21. kola, ktorý hostia vyhrali 3:2.



Duel bol v prvom polčase na päť minút prerušený po opakovaných poznámkach na adresu francúzskeho brankára. Ten na útoky reagoval podráždene a označil vedenie klubu z Udine za spolupáchateľov rasizmu. Predstavitelia Udinese Calcio sa za incident ospravedlnili a odsúdili všetky prejavy rasizmu a násilia, vinníkom chcú doživotne zakázať vstup na svoj štadión.



Udinese udelilo doživotný zákaz činnosti piatim priaznivcom za urážky. Svoje odvolanie odôvodnilo tým, že kolektívny trest nebol spravodlivý: "Chceme brániť našich priaznivcov, s ktorými sa nespravodlivo zaobchádzalo na základe rozhodnutia, ktoré trestá celú fanúšikovskú základňu za otrasné činy malého počtu ľudí," uviedol generálny riaditeľ klubu Franco Collavino.