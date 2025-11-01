< sekcia Šport
Udinese zdolalo Atalantu Bergamo a pripravilo jej prvú prehru v sezóne
O triumfe domácich rozhodol v 40. minúte Nicolo Zaniolo.
Autor TASR
Rím 1. novembra (TASR) - Futbalisti Udinese Calcio zvíťazili v 10. kole talianskej Serie A nad Atalantou Bergamo 1:0 a pripravili jej prvú prehru v sezóne. O triumfe domácich rozhodol v 40. minúte Nicolo Zaniolo.
Serie A - 10. kolo:
Udinese Calcio - Atalanta Bergamo 1:0 (1:0)
Gól: 40. Zaniolo
