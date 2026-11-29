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Udinese zdolalo Fiorentinu 1:0 a odlepilo sa z dna tabuľky Serie A
Po nedeľnom triumfe sa domáci bodovo dotiahli na nedeľného súpera a v neúplnej tabuľke sú podobne ako hostia bod nad zónou zostupu.
Autor TASR
Rím 29. novembra (TASR) - Futbalisti Udinese zdolali v nedeľnom stretnutí 13. kola talianskej Serie A na domácej pôde Fiorentinu 1:0. V zápase dvoch trápiacich sa tímov skóroval len slovinský reprezentačný stredopoliar Sandi Lovrič už v 8. minúte. Udinese vyhralo v lige prvýkrát od konca augusta a odlepilo sa z dna tabuľky. Po nedeľnom triumfe sa domáci bodovo dotiahli na nedeľného súpera a v neúplnej tabuľke sú podobne ako hostia bod nad zónou zostupu.
Serie A - 13. kolo:
Udinese Calcio – ACF Fiorentina 1:0 (1:0)
Gól: 8. Lovrič
Udinese Calcio – ACF Fiorentina 1:0 (1:0)
Gól: 8. Lovrič