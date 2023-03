Udinese zdolalo úradujúcich majstrov 3:1, gólový Ibrahimovič

sumáre:



Udinese Calcio - AC Miláno 3:1 (2:1)



Góly: 9. Pereyra, 45.+6. Beto, 70. Ehizibue - 45.+4. Ibrahimovič (z 11 m)







AC Monza - US Cremonese 1:1 (0:0)



Góly: 69. Augusto - 62. Ciofani







US Salernitana - FC Bologna 2:2 (1:1)



Góly: 7. Pirola, 64. Dia - 11. Ferguson, 73. Lykogiannis



/Gyömbér za domácich do 87. min/

Rím 19. marca (TASR) - Futbalisti Udinese Calcio vyhrali v sobotňajšom zápase 27. kola Serie A nad AC Miláno 3:1. Jediný gól úradujúcich majstrov zariadil v nadstavení prvého polčasu Zlatan Ibrahimovič z penalty.Pre veterána to bol prvý gól od návratu po zranení. Jeho tím figuruje v tabuľke na štvrtom mieste, o bod za Laziom Rím, ktoré má jedno stretnutie k dobru. Udinese je ôsme s rovnakým počtom bodov ako siedmy Juventus Turín.AC Monza remizovala s US Cremonese 1:1 a zostal na trinástom mieste. Hostia sa posunuli z chvosta na predposlednú priečku a sú bod pred Sampdoirou, ktorá má zápas k dobru. Salernitana taktiež remizovala na svojom štadióne s Bolognou 2:2 a slovenský obranca domácich Norbert Gyömbér hral za domácich do 87. minúty. Jeho tím je šestnásty, hostia sa nachádzajú o šesť pozícií vyššie.