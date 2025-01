Udogie z Tottenhamu sa zranil, klub chce posilniť káder v januári

Londýn 3. januára (TASR) - Taliansky futbalista Destiny Udogie sa pridal na dlhý zoznam zranených hráčov Tottenhamu Hotspur. V piatok o tom informoval kouč Ange Postecoglou, ktorý zároveň potvrdil, že klub intenzívne pracuje na posilnení kádra počas januárového prestupového okna.



Dvadsaťdvaročný ľavý obranca utrpel minulý týždeň zranenie stehenného svalu, podľa odhadov bude mimo hry až do februára. "Vyzerá to, že nám bude chýbať šesť týždňov. Naši chlapci však nie sú ochotní sa vzdať, bojujú zubami nechtami o víťazstvo v každom zápase. To im slúži ku cti. Nie je žiadne tajomstvo, že potrebujeme posilniť náš káder. Január nie je ľahký mesiac, je zložité podpísať nových hráčov. Chceme sa uistiť, že robíme to najlepšie pre klub. Nechceme panikáriť a podpisovať hráčov, ktorí nebudú vhodní," povedal Postecoglou podľa agentúry AFP.