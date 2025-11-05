< sekcia Šport
Udogiemu sa muž v Londýne údajne vyhrážal so zbraňou
Tridsaťjedenročného muža po incidente, ktorý sa stal v septembri, zatkli pre podozrenie z držby strelných zbraní so zámerom ich použitia, vydierania a vedenia vozidla bez vodičského preukazu.
Autor TASR
Londýn 5. novembra (TASR) - Futbalistu anglického Tottenhamu Destinyho Udogieho mal v severnom Londýne ohroziť páchateľ so zbraňou. Metropolitná polícia začala vyšetrovanie po incidente, do ktorého bol zapojený 22-ročný taliansky reprezentant, informovala agentúra DPA.
Tridsaťjedenročného muža po incidente, ktorý sa stal v septembri, zatkli pre podozrenie z držby strelných zbraní so zámerom ich použitia, vydierania a vedenia vozidla bez vodičského preukazu. Polícia uviedla, že muža prepustili na kauciu, kým vyšetrovanie pokračuje.
„Od incidentu poskytujeme Destinymu a jeho rodine podporu a budeme v tom pokračovať. Keďže ide o právnu záležitosť, nemôžeme ju ďalej komentovať,“ uviedol hovorca klubu zo severného Londýna. Políciu privolali 6. septembra o 23.14 h po hlásení, že muž vo veku okolo 20 rokov bol ohrozený zbraňou na Cockfosters Parade v Barnete.
„Policajti hovorili s obeťou a počas vyšetrovania dostali hlásenie, že ten istý páchateľ údajne vydieral a ohrozoval ďalšieho muža vo veku okolo 20 rokov. Pri žiadnom z incidentov nedošlo ku zraneniam. Muža zatkli v pondelok 8. septembra pre podozrenie z držby strelných zbraní so zámerom ich použitia, vydierania a vedenia vozidla bez vodičského oprávnenia. Bol prepustený na kauciu, kým vyšetrovanie pokračuje,“ vyjadril sa hovorca polície.
