UEFA bude rozhodovať o Slovane podľa Prílohy I svojich pravidiel

Nyon 22. augusta (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) predloží prípad zrušeného zápasu slovenského majstra Slovana Bratislava na ihrisku KÍ Klaksvík z Faerských ostrovov svojej Kontrolnej, etickej a disciplinárnej komisii a tá rozhodne o ďalšom postupe. UEFA o tom informovala vo svojom sobotňajšom stanovisku.



UEFA oficiálne zrušila piatkové stretnutie 1. predkola Ligy majstrov 2020/2021, v ktorom mal Slovan hrať na pôde súpera. Domáce úrady hosťom nepovolili nastúpiť v čase plánovaného výkopu (18.00 SELČ) pre prípady koronavírusu v ich výprave. Nemohli sa dostaviť na štadión, pretože by tým porušili karanténu v krajine. Duel už predtým preložili zo stredy na piatok pre infekciu jedného člena realizačného tímu Slovana z pôvodnej výpravy. Po konzultácii s UEFA dostal fortunaligový šampión možnosť odohrať duel s náhradným tímom v piatok o 18.00 SELČ. Vo štvrtok dopoludnia preto odletela z Bratislavy na Faerské ostrovy druhá výprava Slovana, v ktorej bolo 16 hráčov. V provizórnom tíme figurovalo sedem členov A-tímu, ktorí neboli v pôvodnej nominácii, doplnili ich deviati juniori. Všetci členovia výpravy sa ešte pred odletom podrobili testom s negatívnym výsledkom. V piatok mal mužstvo viesť z lavičky bývalý slovenský reprezentant Szilárd Németh, ktorý je asistent trénera rezervy Slovana. Aj v druhej výprave hostí sa však podľa lokálnych médií objavil prípad ochorenia COVID-19 a UEFA mala o osude zápasu opäť rokovať so zástupcami oboch klubov a potom definitívne rozhodnúť. Vo štvrtok údajne meškali výsledky testov v druhej výprave Slovana a "náhradný" tím ani nedostal možnosť absolvovať predzápasový tréning. Podľa tamojších médií funkcionári Slovana pre problémy s testovaním odmietli v plnej miere akceptovať ich výsledky od miestnej spoločnosti Thetis a žiadali opakované kolo testovania.



"Po tom, ako mal celý tím ŠK Slovan Bratislava negatívne testy pred príchodom na Faerské ostrovy v súlade s protokolom Return to Play UEFA, absolvovalo mužstvo ďalšie testovanie po prílete na Faerské ostrovy požadované miestnou legislatívou pred zápasom 1. predkola Ligy majstrov s KÍ Klaksvík, ktorý bol naplánovaný na 19. augusta 2020. Po tom, ako mal člen výpravy ŠK Slovan Bratislava pozitívny test na COVID-19, sa miestne orgány rozhodli dať do karantény celú výpravu. Na žiadosť ŠK Slovan Bratislava bol zápas odložený na 21. augusta 2020 v súlade s Prílohou I.3.1 predpisov Ligy majstrov UEFA 2020/21 (Príloha I), ktorú schválil Výkonný výbor UEFA 3. augusta 2020, aby klub poskytol zoznam ďalších hráčov s negatívnymi testami a spôsobilými hrať zápas v súlade s Prílohou I.2.1. Po nových testoch mal hráč z druhej skupiny dva pozitívne testy na COVID-19 v dvoch za sebou nasledujúcich dňoch a preto sa príslušné orgány Faerských ostrovov rozhodli umiestniť celú druhú skupinu hráčov a funkcionárov ŠK Slovan Bratislava do karantény. Preto sa nemohol odložený zápas uskutočniť a prípad sa teraz predloží na rozhodnutie Kontrolnej, etickej a disciplinárnej komisii UEFA v súlade s Prílohou I," píše sa v stanovisku UEFA na jej oficiálnej stránke. Ak UEFA potvrdí postup Klaksvíku, majster Faerských ostrovov nastúpi v 2. predkole LM na ihrisku Young Boys Bern vo Švajčiarsku.



Podobná situácia nastala ja v zápase predkvalifikácie medzi KF Drita a Linfieldom FC. Pred duelom objavili dva prípady koronavírusu v kosovskom tíme, pre ktoré zápas nemohli odohrať. Príslušná komisia neskôr rozhodla o kontumácii v prospech Linfieldu.