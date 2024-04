UEFA by mala dať súhlas 26-členným kádrom na EURO 2024

Nyon 23. apríla (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) je podľa hráčskej asociácie naklonená myšlienke, že na nadchádzajúcich majstrovstvách Európy by mohli mať mužstvá 26-členné súpisky. Definitívne rozhodnutie by malo padnúť tento týždeň.



UEFA minulý rok rozhodla, že na európskom šampionáte sa vráti k súpiskám s 23 hráčmi. Na predchádzajúcich ME i na svetovom šampionáte mali reprezentácie k dispozícii širší káder pre riziko spojené s pandémiou koronavírusu. Objavili sa však hlasy, že 26-členné súpisky by mali zostať aj naďalej. "Diskusia bola pozitívna, obe názorové strany predložili svoje hlavné argumenty. Pre navýšenie kádrov hovorí snaha obmedziť zranenia hráčov a vytvorenie viacerých herných možností, 23 hráčov by chceli zachovať tí, ktorí poukazujú na zložitosť tréningu s väčším počtom hráčov a finančnú záťaž pre národné federácie," zverejnila UEFA podľa DPA.



Na európskom šampionáte sa predstavia aj Slováci. V E-skupine nastúpia proti Ukrajine, Belgicku a Rumunsku.