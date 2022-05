UEFA dala AS Rím a Feyenoordu na finále do Tirany po 4000 vstupeniek

Nyon 10. mája (TASR) - Fanúšikovia AS Rím a Feyenoordu Rotterdam dostali od Európske futbalovej únie (UEFA) po 4000 vstupeniek na finále Európskej konferenčnej ligy v Tirane. Hrať sa bude 25. mája v Arene Kombetare.



UEFA v utorok potvrdila, že do voľného predaja pôjde 8500 lístkov, 3500 zostane organizátorom, vysielateľom, sponzorom a hosťom UEFA. Riadiaci orgán tiež na svojom webe spustil internetový predaj, ceny vstupeniek sú od 25 eur po 125 eur. Kapacita štadióna je len 20.000 miest. Šéf Albanskej futbalovej federácie Kejdi Tomorri v utorok povedal, že do Tirany by mohlo prísť až 20.000 fanúšikov Rotterdamu, väčšina sa tak nedostane na tribúny. Informovala agentúra AP.