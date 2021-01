UEFA má údajne náhradný plán, ME môžu byť len v štyroch krajinách

Nyon 30. januára (TASR) – Európska futbalová únia (UEFA) má podľa britského denníka The Times náhradný plán na usporiadanie majstrovstiev Európy. V prípade, že sa v nasledujúcich mesiacoch situácia v súvislosti s pandémiou koronavírusu neupokojí, je pripravená usporiadať šampionát v štyroch namiesto pôvodne dvanástich avizovaných krajín. Definitívne rozhodnutie by malo padnúť v apríli.



V súčasnosti je však stále aktuálny variant s tuctom hostiteľských miest, ktoré počas týždňa potvrdili, že pokračujú s prípravami podľa plánu. Na ich odhodlaní nič nezmenil ani fakt, že sa s najväčšou pravdepodobnosťou nebude môcť hrať pred vypredanými štadiónmi. Azerbajdžanské Baku a rumunská Bukurešť však pripustili, že takýto scenár by bol pre nich veľmi zlý. Pôvodného plánu sa stále drží aj UEFA. "EURO je kľúčové podujatie pre všetky európske reprezentačné tímy a zásadný zdroj financií pre rozvoj futbalu. UEFA sa preto zaviazala usporiadať EURO 2020 vo všetkých 12 mestách, tak ako sme to pôvodne plánovali," povedal prezident UEFA Aleksander Čeferin.



V nadväznosti na aktuálnu situáciu UEFA už skôr ponúkla fanúšikom možnosť vrátiť do 26. januára zakúpené vstupenky, ktorých sa predala viac ako polovica z troch miliónov. Len ťažko totiž dokáže predpovedať, aké obmedzenia budú platiť v jednotlivých krajinách v čase konania turnaja (11. júna – 11. júla). Koľkí sa napokon k tomuto kroku odhodlali, zatiaľ nie je známe. UEFA preto uvažuje aj o tom, že by z obehu stiahla všetky vstupenky a s ich opätovným predajom by začala až v momente, keď bude jasné, koľko divákov sa napokon na tribúny dostane. V hre je totiž viacero scenárov. Je možné, že vstup na štadión budú mať povolený len domáci fanúšikovia. Špekuluje sa aj o možnosti získať od vlád výnimky pre fanúšikov jednotlivých účastníkov turnaja.



Majstrovstvá Európy sa pre pandémiu koronavírusu uskutočnia s ročným odkladom. Dejiskom má byť dvanásť miest naprieč Európou - Glasgow, Dublin, Bilbao, Amsterdam, Kodaň, Mníchov, Rím, Petrohrad, Budapešť, Londýn, Baku a Bukurešť. Na turnaj sa kvalifikovala aj slovenská reprezentácia, ktorá sa v E-skupine stretne s Poľskom, Švédskom v Dubline a Španielskom v Bilbau.