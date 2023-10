UEFA má v utorok oficiálne potvrdiť organizátorov ME 2028 a 2032

Nyon 9. októbra (TASR) – Výkonný výbor Európskej futbalovej únie (UEFA) má v utorok potvrdiť hostiteľské krajiny kontinentálneho šampionátu v rokoch 2028 a 2032. Šampionát v roku 2028 zorganizuje Veľká Británia a Írsko, ten ďalší Taliansko s Tureckom.



V aprílovej ponuke Spojeného kráľovstva a Írska bolo zahrnutých desať štadiónov. Šesť z nich sa nachádza v Anglicku: Wembley, štadión Tottenhamu Hotspur, Etihad Stadium, St James' Park, Villa Park a nový štadión Evertonu, ktorý majú dokončiť v roku 2024 na Bramley-Moore Dock. V návrhu sú aj zrekonštruovaný Casement Park v Belfaste, Aviva Stadium v Dubline, Hampden Park v Glasgowe a Principality Stadium v Cardiffe.



UEFA minulý týždeň v stredu vyradila ponuku Turecka na usporiadanie európskeho šampionátu v roku 2028 a ako jediná kandidatúra tak zostala britsko-írska. Podľa anglického trénera Garetha Southgatea by to bola veľká príležitosť pre zúčastnené národy. "Budú mať obrovskú hrdosť na organizovanie a ak sa tímy kvalifikujú, potom je to samozrejme aj určitá výhoda domáceho prostredia," uviedol podľa agentúry DPA. Priama účasť pre všetkých hostiteľov nie je zaručená. UEFA uprednostňuje, aby sa do kvalifikácie zapojilo všetkých päť krajín. Dve miesta pre hostiteľské krajiny sú však zaručené.



EURO 2032 má taktiež jediných záujemcov a UEFA urobila ohľadom nich výnimku. Pôvodne chcela turnaj v prípade hostenia viacerými krajinami udeliť len zväzom zo susediacich štátov. Talianska futbalová federácia (FIGC) by zrejme získala podporu na ME vo svojej réžii, nemá však dostatok zodpovedajúcich štadiónov na 51-zápasový turnaj. Aj v prípade spoločnej kandidatúry musí Taliansko zmodernizovať svoje najikonickejšie štadióny ako San Siro či Stadio Olimpico. Taliani v minulosti hostili šampionát v rokoch 1968 a 1980. Turecko ešte nikdy neorganizovalo kontinentálny šampionát a je v opačnej pozícii. Na podujatie je po dvadsaťročnej systematickej rekonštrukcii takmer pripravené. V budúcom roku sa ME uskutočnia v Nemecku.