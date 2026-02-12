< sekcia Šport
UEFA momentálne neuvažuje o návrate Rusov na medzinárodnú scénu
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) však medzičasom odporučil športovým federáciám, aby umožnili ruským tímom súťažiť aspoň na mládežníckej úrovni.
Autor TASR
Brusel 12. februára (TASR) - Prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin vo štvrtok uviedol, že riadiaci orgán európskeho futbalu momentálne neuvažuje o návrate Ruska do medzinárodných súťaží. Šéf Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino nedávno naznačil, že podporuje zmiernenie zákazu pre túto krajinu.
„Pozícia UEFA je jasná a nezmenila sa, no každý deň sledujeme všetko, čo sa deje,“ povedal Čeferin médiám na kongrese UEFA v Bruseli. Rusko bolo v roku 2022 po vojenskej invázii na územie Ukrajiny vylúčené zo všetkých klubových aj reprezentačných súťaží pod hlavičkou UEFA. Vyradili ho aj z kvalifikácie na majstrovstvá sveta v Katare v tom istom roku a neúčinkovalo ani v kvalifikácii na ME 2024 či na nadchádzajúce majstrovstvá sveta v USA, Mexiku a Kanade.
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) však medzičasom odporučil športovým federáciám, aby umožnili ruským tímom súťažiť aspoň na mládežníckej úrovni. Infantino navyše začiatkom tohto mesiaca vyhlásil, že zákaz „nič nedosiahol“. „Musíme určite uvažovať o návrate Ruska. To, že by dievčatá a chlapci z Ruska mohli hrať futbalové zápasy v iných častiach Európy, by pomohlo,“ citovala prezidenta FIFA agentúra AFP.
Jeho slová vyvolali pobúrenie na Ukrajine, ktorá uviedla, že zákaz by mal platiť „dovtedy, kým Rusi budú pokračovať v zabíjaní Ukrajincov.“ Vyšší predstavitelia európskeho futbalu vyjadrili pre agentúru DPA skepsu ohľadom praktickej realizácie návratu Ruska na akejkoľvek úrovni v neprítomnosti akejkoľvek mierovej dohody. Uvádzajú, že aj keby sa UEFA rozhodla Rusko znovu zaradiť, viaceré krajiny naznačili, že by odmietli proti nemu nastúpiť.
„Skontroloval som, čo prezident Infantino povedal. Myslím si, že z toho vznikol príliš veľký príbeh bez osobitného dôvodu, pretože povedal, že je tu príliš veľa nenávisti. Opačný názor je, že nenávisti nie je dosť, že jej potrebujeme viac. Povedal, že by sme sa na to mali pozrieť. Samozrejme, mali by sme sa pozrieť na všetko. Môžem len povedať, že nechcem vstupovať do sporov a nemyslím si, že ak niekto vyjadrí svoj názor, mal by byť kýmkoľvek urážaný. Postoj UEFA je jasný, nezmenil sa, ale každý deň sa pozeráme ako rýchlo sa svet mení a je ťažké to vôbec sledovať. Takže uvidíme, čo prinesie budúcnosť,“ uzavrel Čeferin.
