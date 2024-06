UEFA napraví stav trávnika vo Frankfurte

Frankfurt 21. júna (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) v piatok uviedla, že zabezpečí skvalitnenie trávnika na štadióne Deutsche Bank Park vo Frankfurte. Na ňom sa predstavili i Slováci v pondelkovom zápase ME proti Belgicku (1:0) a čaká ich tam záverečný duel skupinovej fázy s Rumunskom (26. júna).



Vo Frankfurte sa vo štvrtok odohral súboj Anglicka s Dánskom (1:1), počas ktorého bolo vidieť lietať kusy trávnika. Na rovnakom štadióne sa odohrá ešte nedeľný zápas Švajčiarska s Nemeckom a v pondelok 1. júla i jedno osemfinále. "Je pripravený podrobný plán na riešenie špecifických problémov a zlepšenie kvality pred nadchádzajúcimi zápasmi v dejisku," uviedla UEFA po tom, ako stav trávnika vzbudil diskusiu.



Tréner Angličanov Gareth Southgate po štvrtkovom dueli poznamenal, že nedostatky bolo vidieť už v stretnutí Belgicka so Slovenskom. "Bol som obranca a keď hráte na takomto ihrisku, znervózňuje vás to, lebo si nie ste istí, kam môžete došľapnúť," citovala Southgatea agentúra AP.



Ku kvalite trávnika neprispeli vytrvalé dažde ani uzavretá strecha na štadióne. "Keď tam máte 58.000 nadšených fanúšikov, za hodinu sa vytvorí tisíc kilogramov vlhkosti. Časť problému s uzavretou strechou je, že slnko aj vlhkosť sú vonku. A to sú presne tie dve veci, ktoré tráva potrebuje, aby rástla správne. Myslím si, že to jednoducho zle načasovali," vysvetlil profesor Steve Haake zo Sheffieldskej univerzity, ktorý sa venuje športovému inžinierstvu.