UEFA nebude brániť Škótom, aby udelili titul Celticu Glasgow

Edinburgh 17. mája (TASR) - Prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin potvrdil, že nebude brániť rozhodnutiu predstaviteľov škótskej najvyššej súťaže ukončiť ročník a prideliť titul Celticu Glasgow. Riadiaci orgán škótskej Premier League plánuje oficiálne udeliť titul "katolíkom" v pondelok.



Celtic Glasgow by tak získal deviaty majstrovský primát v sérii, edinburghský klub Heart of Midlothian by zostúpil. "Myslím si, že väčšina súťaží v Európe sezónu dokončí. Ak sa niektoré rozhodnú skončiť skôr, je to len na nich. Pre nás je dôležité vedieť, kto je šampión a kto je na ďalších miestach," povedal Čeferin v rozhovore pre beIN Sports.



Riadiaca organizácia škótskeho profesionálneho futbalu (SPFL) sa stala terčom kritiky za spôsob, akým sa rozhodla riešiť ukončenie súťaží. Ukončenie sezóny sa nepáči najmä Glasgowu Rangers a zostupujúcemu tímu Hearts.