UEFA nechce, aby sa v zápasoch nadstavoval čas v dvojciferných číslach

Nyon 31. augusta (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) nechce, aby sa v zápasoch Ligy majstrov nadstavoval čas v dvojciferných číslach. Podľa šéfa futbalových operácií Zvonimira Bobana to v končenom dôsledku škodí zdraviu hráčov.



Trend dlhšieho nadstaveného času zaviedla Medzinárodná futbalová únia (FIFA), rozhodcom a rozhodkyniam na vlaňajších MS v Katare i tohtoročných MS žien nariadila, aby sa hralo viac než 100 minút. Navyše, prostredníctvom Medzinárodnej rady pre futbalové pravidlá (IFAB) chce dosiahnuť, aby sa pridávalo viac času v domácich súťažiach po celom svete. Federácia to zdôvodňuje tým, že berie do úvahy všetky oslavy gólov, striedania, zranenia či podozrenia z naťahovania času. Prezident FIFA Gianni Infantino vyhlásil, že cieľom tejto politiky je zatraktívniť futbal pre divákov a poskytnúť im vyššiu hodnotu za ich peniaze, keďže v mnohých zápasoch býva lopta v hre len 50 až 55 minút.



UEFA tvrdí, že stretnutia LM trvali v uplynulej sezóne v priemere 60 minút a 7 sekúnd aktívneho hracieho času, čo je o päť minút viac, ako v každej z najväčších líg v Európe. "V Lige majstrov ide o intenzívne minúty. Pridávanie 12, 13 či 14 minút by mohlo za sezónu urobiť až 500 minút, čo je ekvivalent piatich zápasov," citovala Bobana agentúra AP. Na vplyv dodatočného nadstaveného času na futbalistov už upozornila aj celosvetová hráčska únia FIFPRO.