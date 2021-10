UEFA nepotrestá Spartu za údajný rasizmus na adresu Kamaru

Nyon 15. októbra (TASR) - Sparta Praha nedostane od Európskej futbalovej únie (UEFA) žiadny trest za údajné nešportové správanie sa divákov voči GLenovi Kamarovi z Glasgowu Rangers vo vzájomnom dueli Európskej ligy. UEFA v piatok zastavila vyšetrovanie českého klubu, pretože neexistujú dostatočné dôkazy o prejavoch rasizmu či inej diskriminácie.



Škótsky klub sa po septembrovom zápase sťažoval na bučanie smerom ku Kamarovi zo strany neplnoletých českých fanúšikov. V Prahe boli vtedy v hľadisku iba deti v sprievode dospelých osôb, keďže Sparta si odpykávala trest za rasistické prejavy divákov v augustovom stretnutí Ligy majstrov proti Monaku a mala mať pôvodne zavretý štadión. UEFA napokon umožnila vstup pre približne 10.000 detí.



Kamara sa stal v Česku nepopulárnym po marcovom incidente v zápase osemfinále Európskej ligy medzi Rangers a Slaviou Praha, po ktorom fyzicky napadol Ondřeja Kúdelu. Dostal za to trest na tri stretnutia, hráč Slavie však za údajné rasistické správanie až na desať a prišiel o účasť na ME.



Terajší incident prerástol aj do politického konfliktu. Český minister zahraničných vecí Jakub Kulhánek prostredníctvom britského veľvyslanca v ČR Nicka Archera požiadal o ospravedlnenie za nemiestne útoky na české deti zo strany Škótov. Informovala agentúra AFP.