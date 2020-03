Európska futbalová únia odložila finále Ligy majstrov i Európskej ligy

Nyon 23. marca (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) odložila pre pandémiu koronavírusu finále Ligy majstrov i Európskej ligy. Obe súťaže mali vyvrcholiť v máji. Nový termín zatiaľ UEFA neoznámila, informovala agentúra AP.



UEFA prijala v pondelok formálne rozhodnutie o presunutí finálových duelov, keďže pre koronavírus nebude možné odohrať ich v pôvodných termínoch. Rozhodnutie sa týka aj finále Ligy majstrov žien.



"Rozhodnutie o náhradných termínoch zatiaľ nepadlo. Pracovná skupina, ktorá vznikla minulý týždeň po konferenčnom hovore zainteresovaných strán, bude analyzovať všetky možnosti," informovala UEFA.



V LM a EL existuje možnosť, že víťazi vzídu z Final Four turnaja štyroch semifinalistov. Finále LM bolo naplánované na 30. mája v Istanbule. Na tom istom mieste by krátko predtým odohrali semifinále iba na jeden duel. Rovnaký model je v hre aj pre EL. Jej finále sa malo hrať 27. mája v Gdansku. Finále Ligy majszrov žien bolo pôvodne vo Viedni plánované na 24. mája.



Pre pandémiu už UEFA odložila osemfinálové a následne štvrťfinálové stretnutia LM aj EL. V LM zatiaľ odohrali štyri odvety osemfinále, z ktorých postúpili Atalanta Bergamo, RB Lipsko, Atletico Madrid a Paríž St. Germain. Súboje Juventus Turín - Olympique Lyon (prvý zápas: 0:1), Manchester City - Real Madrid (2:1), Bayern Mníchov - Chelsea Londýn (3:0) a FC Barcelona - SSC Neapol (1:1) odložili. V EL odohrali šesť prvých súbojov osemfinále, zápasy FC Sevilla - AS Rím a Inter Miláno - Getafe odložili.



UEFA minuly týždeň odložila pre koronavírus majstrovstvá Európy, ktoré sa mali hrať od 12. júna do 12. júla v dvanástich mestách v dvanástich krajinách na kontinente. Nový termín stanovila na leto 2021, baráž by mali odohrať ešte v júni tohto roka. V kalendári tak uvoľnila miesto pre dokončenie svojich klubových súťaží i pre dokončenie ligových súťaží v jednotlivých krajinách. Momentálne sú pozastavené takmer všetky ligové súťaže v Európe.