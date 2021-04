UEFA odložila verdikt o dejiskách šampionátu ME 2020 do piatka

Nyon 19. apríla (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) odložila konečný verdikt o dejiskách EURO 2020 do piatka 23. apríla. Informovala o tom po pondelňajšom zasadnutí výkonného výboru v Montreux.



Osem dejísk pre pandémiu COVID-19 odloženého šampionátu už dávnejšie potvrdilo, že na štadióny budú môcť prísť v obmedzenom počte aj diváci. Mníchov, Rím, Bilbao a Dublin dostali čas do 19. apríla na UEFA oznámiť, či a v akej miere povolia divácku účasť počas zápasov. Rím už účasť divákov na tribúnach medzičasom povolil. Talianska vláda súhlasila s tým, že počas turnaja bude môcť mať Olympijský štadión zaplnenú kapacitu najmenej na 25 percent.



EURO 2020 by malo odštartovať 11. júna v Ríme, finále sa uskutoční 11. júla na londýnskom štadióne Wembley. Trio zostávajúcich miest tak stále môže byť z turnaja vynechané, pokiaľ by nepovolili divákom vstup na štadióny.



V Dubline má odohrať úvodné dva zápasy v základnej skupine aj slovenská reprezentácia - 14. júna proti Poľsku a 18. júna proti Švédsku. Účinkovanie v E-skupine by mali Slováci uzavrieť 23. júna v Bilbau proti domácemu Španielsku. Španielska futbalová federácia (RFEF) medzičasom ponúkla Sevillu ako alternatívne dejisko v prípade, že UEFA odoberie organizátorské práva Bilbau.



Možnosť plného štadióna prisľúbila Budapešť, budú ale platiť prísne pravidlá ako napr. predloženie dvoch negatívnch testov nie staršieh ako päť dní pred príchodom do krajiny. Úrady budú akceptovať aj potvrdenie o prekonaní choroby počas uplynulých šiestich mesiacov. V Anglicku bude v stretnutiach skupinovej fázy Wembley naplnené z jednej štvrtiny. Počas šampionátu by sa však mali meniť vládne obmedzenia, takže je možné, že v ďalších stretnutiach bude na štadióne návštevníkov viac. Na štadión Johana Cruyffa v Amsterdame bude môcť prísť 12.000 divákov.



V Baku a Petrohrade by sa mali štadióny naplniť z polovice. V glasgowskom Hampden Parku počítajú s 25 a v Kodani s 33 percentami. Rumunské úrady zatiaľ povolili v Bukurešti 20 percent.