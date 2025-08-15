Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 15. august 2025Meniny má Marcela
< sekcia Šport

UEFA otvorila disciplinárne konanie voči Haife a Čenstochovej

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

UEFA nedovoľuje na stretnutiach zverejňovať politické odkazy a zatiaľ neuviedla, kedy rozhodne o trestoch a ich rozsahu pre oba tímy.

Autor TASR
Nyon 15. augusta (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) otvorila disciplinárne konanie voči izraelskému klubu Maccabi Haifa a poľskému Rakówu Čenstochová za transparenty fanúšikov počas vzájomného dvojzápasu v Konferenčnej lige.

Izraelskí fanúšikovia počas odvetného štvrtkového stretnutia vyvesili transparent „vrahovia od roku 1939“, za čo si vyslúžili okrem iného kritiku od prezidenta Poľska, ale i izraelskej ambasády. Stretnutie sa uskutočnilo na neutrálnej pôde v Maďarsku. V prvom zápase na seba upozornili fanúšikovia poľského tímu, keď vyvesili transparent s nápisom: „Izrael vraždí ľudí a svet je ticho.“

UEFA nedovoľuje na stretnutiach zverejňovať politické odkazy a zatiaľ neuviedla, kedy rozhodne o trestoch a ich rozsahu pre oba tímy. Poľský klub postúpil celkovým skóre v dvojzápase 2:1. Informovala agentúra AP.
.

Neprehliadnite

Operačné stredisko ZZS zrušilo výberové konanie na záchranky

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške