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UEFA otvorila disciplinárne konanie voči Crvenej Zvezde Belehrad
UEFA začala podľa agentúry HINA srbský klub vyšetrovať v troch bodoch.
Autor TASR
Belehrad 29. augusta (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) otvorila disciplinárne konanie voči Crvenej Zvezde Belehrad. Príčinou je správanie sa fanúšikov srbského klubu v stretnutí play off Európskej ligy na pôde Viktorie Plzeň, ktorí vyvesili transparenty na počesť zosnulého bosniansko-srbského generála Ratka Mladiča, odsúdeného za vojnové zločiny.
UEFA začala podľa agentúry HINA srbský klub vyšetrovať v troch bodoch. Pre rasistické, alebo diskriminačné správanie, pre zverejnenie odkazu neadekvátneho na športovom podujatí a pre nevhodné správanie. Srbské periodikum Sportinjo zároveň uverejnilo správu, že belehradský klub by mohol čeliť trestu aj pre zverejnenie konania svojich fanúšikov na oficiálnych sociálnych sieťach klubu.
UEFA začala podľa agentúry HINA srbský klub vyšetrovať v troch bodoch. Pre rasistické, alebo diskriminačné správanie, pre zverejnenie odkazu neadekvátneho na športovom podujatí a pre nevhodné správanie. Srbské periodikum Sportinjo zároveň uverejnilo správu, že belehradský klub by mohol čeliť trestu aj pre zverejnenie konania svojich fanúšikov na oficiálnych sociálnych sieťach klubu.