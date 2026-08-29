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UEFA otvorila disciplinárne konanie voči Crvenej Zvezde Belehrad

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

UEFA začala podľa agentúry HINA srbský klub vyšetrovať v troch bodoch.

Autor TASR
Belehrad 29. augusta (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) otvorila disciplinárne konanie voči Crvenej Zvezde Belehrad. Príčinou je správanie sa fanúšikov srbského klubu v stretnutí play off Európskej ligy na pôde Viktorie Plzeň, ktorí vyvesili transparenty na počesť zosnulého bosniansko-srbského generála Ratka Mladiča, odsúdeného za vojnové zločiny.

UEFA začala podľa agentúry HINA srbský klub vyšetrovať v troch bodoch. Pre rasistické, alebo diskriminačné správanie, pre zverejnenie odkazu neadekvátneho na športovom podujatí a pre nevhodné správanie. Srbské periodikum Sportinjo zároveň uverejnilo správu, že belehradský klub by mohol čeliť trestu aj pre zverejnenie konania svojich fanúšikov na oficiálnych sociálnych sieťach klubu.
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