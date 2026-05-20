UEFA plánuje pred MS 2030 zaviesť nový kvalifikačný formát
Autor TASR
Londýn 20. mája (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) zverejnila v stredu plány na vytvorenie nového formátu kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta či Európy, ktorý by pripomínal súčasný model Ligy majstrov. Zaviesť by ho mala pred svetovým šampionátom v roku 2030.
Podľa navrhovaného formátu by sa európska kvalifikácia MS 2030 rozdelila do dvoch divízií. V A-divízii (Lige A) by bojovalo 36 rebríčkovo najvyššie postavených krajín, ktoré by boli rozdelené do troch skupín po 12 tímov. Každý tím by v skupine odohral zápasy proti šiestim rôznym súperom. Bol by to podobný formát, aký UEFA zaviedla v európskych pohárových klubových súťažiach pred ročníkom 2024/2025, keď vznikla tzv. ligová fáza.
V B-divízii (Lige B) by hralo zvyšných 18 či viac tímov v závislosti od počtu prihlásených krajín. Rozdelené by boli do troch skupín po šiestich, respektíve do dvoch skupín po šesť tímov a jednej skupiny so siedmimi účastníkmi.
Jednotlivé detaily kvalifikácie je potrebné ešte doladiť, no UEFA už potvrdila, že víťazi troch kvalifikačných skupín v A-divízii by priamo postúpili na záverečný turnaj MS či ME. Ďalší postupujúci vzídu z play off, v ktorej budú účinkovať tímy z oboch divízií.
Novozavedený formát by zaručil, že rebríčkovo najvyššie postavené krajiny by nehrali kvalifikačné zápasy s rebríčkovo najnižšie postavenými. To by podľa UEFA malo teoreticky zabrániť jednoznačným výsledkom.
Exekutíva UEFA by mala v plnej miere schváliť nový kvalifikačný formát počas svojho zasadnutia v septembri. „Nové formáty zlepšia súťažnú rovnováhu, znížia počet zápasov, v ktorých sa už o nič nehrá, ponúknu fanúšikom atraktívnejšiu a dynamickejšiu súťaž a zároveň zabezpečia spravodlivú šancu v kvalifikácii pre všetky tímy bez toho, aby sa museli pridať ďalšie termíny v medzinárodnom kalendári. Celkovo tieto zmeny zvýšia hodnotu mužského reprezentačného futbalu. Už sa veľmi tešíme na implementáciu nových súťažných systémov,“ povedal podľa DPA prezident UEFA Aleksander Čeferin.
Podľa zverejneného návrhu by spoluorganizátori MS 2023 Španielsko a Portugalsko mali automaticky isté miesto na šampionáte, no v kvalifikácii by štartovali vzhľadom na ciele spojené s Ligou národov. Tá má takisto prejsť zmenami, počítajúc od edície 2028/2029. Namiesto súčasných štyroch divízií (líg) Ligy národov plánuje UEFA zaviesť tri divízie (ligy), pričom každá bude mať 18 tímov. Každá divízia bude rozdelená do troch skupín po šesť účastníkov, takže každá krajina odohrá stretnutia proti piatim rôznym súperom. Existujúce štvrťfinále, semifinále a finále LN sa bude hrať - rovnako ako v súčasnosti - v marcovom a júnovom asociačnom termíne.
