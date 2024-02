UEFA plánuje v ďalších štyroch rokoch rozdať klubom 4,4 miliardy eur

Paríž 7. februára (TASR) - Výkonný výbor Európskej futbalovej únie (UEFA) v stredu schválil pravidlá prerozdelenia peňazí pre kluby v rokoch 2024-2027. Plánuje rozdať 4,4 miliardy eur, z toho 3,317 miliardy by malo pripadnúť účastníkom Ligy majstrov, Európskej ligy a Európskej konferenčnej ligy.



Sumu zverejnili už minulý rok v septembri, keď prišlo k podpísaniu memoranda medzi UEFA a Európskou klubovou asociáciou (ECA). Percentuálny podiel rozdelených peňazí zostane rovnaký, ako v predchádzajúcom cykle. Účastníci Ligy majstrov získajú 74,38 %.



Na stredajšom zasadnutí exekutívy UEFA sa riešila aj otázka zmeny pravidiel a doplnenia článku 69, čo by umožnilo súčasnému prezidentovi Aleksandrovi Čeferinovi kandidovať v roku 2027 na ďalšie štvorročné funkčné obdobie. Po zmene by sa mu do mandátu nerátali tri roky od septembra 2016, keď strešný orgán európskeho futbalu viedol dočasne. Anglická futbalová asociácia (FA) vyhlásila, že bude hlasovať proti zmene pravidiel, hoci to bude znamenať aj zastavenie ďalších reforiem, s ktorými súhlasí. Konkrétne s navýšením počtu žien vo výkonnom výbore na dve. Informovala DPA.