UEFA podmienečne vylúčila Pamplonu z účasti v európskych pohároch

Zürich 4. augusta (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) potrestala španielsky tím Osasuna Pamplona ročným podmienečným zákazom účasti v európskych pohároch. O štart v tohtoročnej play off Európskej konferenčnej ligy však nepríde. Informoval o tom web The Athletic.



Za podanie žaloby k nesprávnemu súdu navyše klub zaplatí pokutu 100.000 eur. Siedmy tím uplynulého ročníka španielskej ligy začiatkom júla vyradila UEFA z pohárov za aféru s ovplyvňovaním zápasov z rokov 2012 až 2014. Pravidlá umožňujú trestať tímy zapletené do korupcie od apríla 2007.



Pamplona sa ale úspešne odvolala na Medzinárodnom športovom arbitrážnom súde (CAS), vďaka čomu sa nakoniec predstaví v záverečnom predkole EKL. Poháre nehrala od sezóny 2006/07.



Klub sa však zároveň obrátil aj na civilný súd, práve pre to prišiel trest od UEFA za "porušenie exkluzívnej jurisdikcie CAS". Osasuna uviedla, že sa proti rozhodnutiu UEFA neodvolá.