UEFA popri Wembley zvažuje presun finále do Portugalska

Londýn 10. mája (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) dala britskej vláde čas do utorka, aby sa vyjadrila k preloženiu finále Ligy majstrov do Wembley. Pôvodné dejisko je Istanbul, ale zhoršujúca sa pandemická situácia v Turecku komplikuje cestu pre fanúšikov.



Briti zaradili Turecko na tzv. "červený zoznam" a každý navrátilec z tejto krajiny musí absolvovať karanténu. Vo finále LM sa stretnú Manchester City s Chelsea, preto UEFA zvažuje presun zápasu do Londýna. Lenže karanténne povinnosti sa týkajú aj zahraničných návštevníkov z krajín "červeného zoznamu", to by ovplyvnilo oficiálnych hostí UEFA, teda sponzorov či médiá. Medzi červenými krajinami je aj Švajčiarsko, v ktorom sídli strešná organizácia európskeho futbalu.



UEFA má aj ďalší plán. Ak britská vláda neudelí cestovnú výnimku, finále by sa mohlo uskutočniť v Porte, keďže Portugalsko je na "zelenom zozname" a návrat z tejto krajiny nepodlieha karanténnej povinnosti. Informovala o tom agentúra AP.