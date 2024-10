UEFA poskytne európskej sekcii Svetovej hráčskej únie miesto vo výbore

Paríž 29. októbra (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) poskytne európskej sekcii Svetovej hráčskej únie (FIFPRO Europe) miesto vo svojom výkonnom výbore. Chce tým umožniť hráčom viac prispievať k riešeniam otázok, ako je napríklad téma preplneného kalendára zápasov. Spoločná dohoda podľa UEFA "zvýši hlas hráčov v riadení európskeho futbalu".



Už v uplynulej sezóne hrozilo niekoľko hviezdnych hráčov štrajkom v súvislosti s nabitým kalendárom. "UEFA sa zaviazala zapojiť FIFPRO Europe do každého rozhodnutia, ktoré by mohlo ovplyvniť podmienky hráčov. Zároveň aj do každej potenciálnej reformy súťaže, ktorá by mohla mať vplyv na ich vyťaženie," uviedol vo vyhlásení riadiaci orgán európskeho futbalu. Obe inštitúcie dosiahli dohodu v Paríži, pripomenula agentúra AP.



UEFA sa tiež zaviazala zapojiť aktívnych hráčov a ich zástupcov do poradného fóra, ktoré sa stretne prvýkrát v decembri. Delegát FIFPRO Europe do výkonného výboru UEFA sa ujme svojho miesta v máji budúceho roka.