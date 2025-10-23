< sekcia Šport
UEFA posunula pre počasie zápas Feyenoordu s Panathinaikosom
UEFA pristúpila k zmenám v spolupráci s lokálnymi autoritami v dôsledku nepriaznivého počasia. Za domácich by mal nastúpiť aj 19-ročný slovenský útočník Leo Sauer.
Autor TASR
Rotterdam 23. októbra (TASR) - Európska futbalový únia (UEFA) posunula štvrtkový zápas Európskej ligy medzi Feyenoordom Rotterdam a Panathinaikosom Atény na skorší čas. Stretnutie sa začne o 16.30 h namiesto pôvodne plánovaného času 18.45.
UEFA pristúpila k zmenám v spolupráci s lokálnymi autoritami v dôsledku nepriaznivého počasia. Za domácich by mal nastúpiť aj 19-ročný slovenský útočník Leo Sauer. Okrem jeho tímu sa počasie dotklo aj AZ Alkmaar, ktorý privíta Slovan Bratislava v rámci Konferenčnej ligy o 18.45 namiesto 21.00.
O zmenách informovala UEFA na svojom webe uefa.com.
