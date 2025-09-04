< sekcia Šport
UEFA potrestala dva tímy za správanie fanúšikov
Dôvodom k trestu rumunského tímu boli rasistické, respektíve diskriminačné pokriky fanúšikov v zápase play off Európskej ligy proti Aberdeenu.
Autor TASR
Nyon 4. septembra (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) potrestala rumunský FCSB a grécke AEK Atény za nevhodné správanie fanúšikov počas duelov v európskych súťažiach.
FCSB, v minulosti známa ako Steaua Bukurešť, dostala od UEFA trest vo výške 30-tisíc eur a na ďalší duel musí uzatvoriť určité časti svojho štadióna. Dôvodom k trestu boli rasistické, respektíve diskriminačné pokriky fanúšikov v zápase play off Európskej ligy proti Aberdeenu.
UEFA potrestala AEK pokutou vo výške 56-tisíc eur za udalosti z play off Konferenčnej ligy proti Anderlechtu. Priaznivci aténskeho klubu vytiahli transparent s vulgarizmami na adresu svojho súpera, navyše použili pyrotechniku a vošli na ihrisko. AEK musí navyše zatvoriť jednu časť štadióna na zápas s Aberdeenom. Informovala agentúra AP.
