UEFA potrestala Legiu Varšava za výtržnosti fanúšikov v Alkmaare

Ženeva 14. októbra (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) udelila poľskému klubu Legia Varšava prvé tresty za incidenty v dueli EKL na ihrisku Alkmaaru. Za výtržností fanúšikov musí zaplatiť pokutu 15-tisíc eur, priaznivci Legie navyše nebudú môcť vycestovať na nasledujúci duel v súťaži na ihrisku bosnianskeho klubu Zrinjski Mostar.



UEFA tak reagovala na vyčíňanie fanúšikov poľského klubu v októbrovom stretnutí, ktoré Alkmaar vyhral doma 1:0. Podľa holandskej polície prišlo k vážnym nepokojom ešte pred začiatkom zápasu. Priaznivci hostí vtrhli do vstupnej brány štadióna a následne prišlo k násilnostiam, počas ktorých jeden policajt upadol do bezvedomia. Na tribúny sa navyše dostalo veľa poľských občanov bez vstupeniek a kontroly, informovala agentúra DPA.



"Toto rozhodnutie je oddelené od stále prebiehajúceho vyšetrovania incidentov, ku ktorým prišlo po zápase,“ uviedla UEFA v oficiálnom stanovisku. Disciplinárka sa totiž zaoberá aj udalosťami po skončení stretnutia, keď po konflikte s bezpečnostnými zložkami zadržali holandské orgány dvoch hráčov Legie - portugalského kapitána Josueho Pesqueiru a srbského obrancu Radovana Pankova. To vyvolalo reakciu aj na politickej úrovni a dôsledné vyšetrenie žiadal aj poľský premiér Mateusz Morawiecki. Poľské ministerstvo zahraničia označilo udalosti v Alkmaare za "neakceptovateľné" s tvrdením, že fanúšikovia a hráči Legie boli "obeťami fyzického a verbálneho násilia".