UEFA potrestala Marseille čiastočným uzatvorením štadióna

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Domáci fanúšikovia v zápase, ktorý sa hral 5. novembra, vystrelili svetlice, hádzali na trávnik rôzne predmety a použili aj lasery.

Paríž 16. novembra (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) potrestala francúzsky klub Olympique Marseille čiastočným uzavretím štadióna za incidenty počas stretnutia Ligy majstrov s Atalantou Bergamo.

Domáci fanúšikovia v zápase, ktorý sa hral 5. novembra, vystrelili svetlice, hádzali na trávnik rôzne predmety a použili aj lasery. UEFA potrestala za tieto incidenty klub pokutou vo výške 71.000 eur a nariadila uzatvorenie časti južnej tribúny na duel Ligy majstrov s Newcastlom United, ktorý sa odohrá 25. novembra. Okrem toho dostal tréner brankárov Alexandre Salvat dvojzápasový dištanc za urážku rozhodcu. Informovala o tom agentúra AFP.
.

