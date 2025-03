UEFA potrestala Rangers za diskriminačný transparent

Glasgow 25. marca (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) potrestala škótsky klub Glasgow Rangers podmienečným uzatvorením časti štadióna za to, že jeho fanúšikovia vytiahli počas zápasu Európskej ligy s Fenerbahce Istanbul transparent s diskriminačným odkazom.



"Jazdci" budú musieť zavrieť tribúnu Copland Stand v prípade, že sa podobná vec zopakuje v najbližších dvoch rokoch. "Tento trest musí slúžiť ako prísna a významná pripomienka malej menšine priaznivcov, ktorí znevažujú meno Rangers," uviedol vo vyhlásení 55-násobný škótsky šampión. Klub už minulý týždeň vyjadril poľutovanie nad tým, že sa na tribúne objavil transparent s nápisom: "Keep woke foreign ideologies out - defend Europe" (Udržte cudzie woke ideológie mimo - bráňte Európu). Rangers musia za transparent zaplatiť aj pokutu 30.000 eur. Klub v utorok oznámil, že zodpovedným jedincom chce dať doživotné zákazy vstupu na štadión. Glasgowčania musia zaplatiť ďalších 12,5-tisíc za výtržnosti fanúšikov a nevhodné správanie hráčov. Informovala agentúra AP.