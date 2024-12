UEFA potrestala Srbsko za rasistické prejavy fanúšikov v Lige národov

Nyon 13. decembra (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) v piatok potrestala Srbskú futbalovú asociáciu (FSS) za rasistické prejavy fanúšikov počas incidentov v uplynulých dvoch zápasoch Ligy národov vo Švajčiarsku a doma proti Dánsku. FSS dostal trest aj za pokus o spálenie albánskej vlajky počas stretnutia so Švajčiarmi, dres ktorých oblieka niekoľko hráčov s koreňmi z Albánska či Kosova. UEFA udelila FSS pokuty v celkovej výške 173-tisíc eur.



Srbská federácia takisto nemôže predávať vstupenky na najbližšie dva vonkajšie zápasy svojho tímu v súťažiach UEFA. Na dva domáce súboje musia uzavrieť časť štadióna. Najbližšie sa tresty aplikujú v marcovej play off Ligy národov proti Rakúsku.



UEFA rozhodla o trestoch v rovnaký deň, ako žreb vo švajčiarskom Nyone prisúdil Albánsko aj Srbsko do rovnakej skupiny kvalifikácie MS 2026. Obe krajiny má v pondelok potvrdiť ako hostiteľov ME hráčov do 21 rokov v roku 2027.