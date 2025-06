UEFA potvrdila program ME21 štvrťfinále, šlágrom Španielsko - Anglicko

program štvrťfinále ME 21:



sobota 21. júna



18.00 Portugalsko - Holandsko /Žilina/



21.00 Španielsko - Anglicko /Trnava/



nedeľa 22. júna



18.00 Dánsko - Francúzsko /Prešov/



21.00 Nemecko - Taliansko /Dunajská Streda/

Bratislava 19. júna (TASR) - Štvrťfinálový program na majstrovstvách Európy futbalistov do 21 rokov na Slovensku otvorí duel Portugalska s Holandskom, ktoré sa stretnú v sobotu 21. júna o 18.00 h v Žiline. O tri hodiny neskôr sa v Trnave odohrá šláger, v ktorom Španielsko vyzve v repríze finále spred dvoch rokov rovesníkov z Anglicka. Časy začiatkov jednotlivých duelov potvrdila vo štvrtok Európska futbalová únia (UEFA).Ďalšie dva zápasy sa uskutočnia v nedeľu, o 18.00 h je v Prešove na programe duel Dánska s Francúzskom. Štvrťfinálový program uzavrie súboj Nemecka s Talianskom v Dunajskej Strede (21.00). Informovala o tom oficiálna webstránka šampionátu.ME 21 sa tešia veľkému záujmu fanúšikov na tribúnach i divákov pri televíznych obrazovkách. Druhý polčas duelu Slovensko - Taliansko (14. júna) sledovalo 302-tisíc divákov, čím sa prenos stal najsledovanejším programom dňa. Aj ostatné zápasy Slovenska dosiahli sledovanosť na úrovni viac ako 250-tisíc divákov. Turnaj sa teší aj záujmu v zahraničí. V Nemecku si druhé vystúpenie výberu trénera Antonia di Salva proti Česku pozrelo 3,16 milióna divákov. Sledovanosť tak prekonala i úvodný zápas Bayernu Mníchov s Aucklandom City na MS klubov, ktorý pozeralo 2,64 milióna divákov. ME hráčov do 21 rokov vyvrcholia 28. júna finálovým zápasom v Bratislave, ktorý je už vypredaný.