UEFA potvrdila, že Rusko nebude bojovať v kvalifikácii EURO 2022

Paríž 20. septembra (TASR) - Rusko sa nezúčastní kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy v roku 2024. V utorok to potvrdili Európska futbalová únia i národná federácia Ruska. UEFA ale nevylúčila Bielorusko, ktoré je spojencom Ruska v konflikte na Ukrajine.



UEFA vylúčila ruskú reprezentáciu a ruské kluby z medzinárodných súťaží po vojenskej invázii na Ukrajinu. "Všetky ruské tímy sú momentálne suspendované po rozhodnutí výkonného výboru UEFA z 28. februára 2022, ktoré 15. júla 2022 potvrdil aj Športový arbitrážny súd (CAS). Rusko preto nie je zahrnuté do žrebu kvalifikácie ME," uvádza sa vo vyhlásení organizácie.



CAS v júli zamietol odvolania štyroch ruských klubov proti ich vylúčeniu zo strany UEFA z európskych súťaží v rokoch 2022-2023 a ďalšie odvolania Ruskej futbalovej federácie, ktorá napadla svoje vylúčenie zo všetkých súťaží organizovaných FIFA a UEFA.



"Federácia momentálne čaká na úplné znenie rozhodnutia CAS, po jeho preštudovaní sa rozhodne o ďalších krokoch," uviedla v stanovisku Ruská futbalová federácia.



Krajina dostala zákaz zúčastniť sa aj na blížiacich sa MS v Katare. Ruská reprezentácia sa mala predstaviť v play off kvalifikácie.



Majstrovstvá Európy 2024 sa uskutočnia v Nemecku, žreb kvalifikácie sa odohrá 9. októbra vo Frankfurte. Do kvalifikácie sa zapojí 53 európskych krajín, Nemecko má ako organizátor istú účasť. Informovala agentúra AFP.



Na rozdiel od Ruska však v kvalifikácii figuruje Bielorusko napriek tomu, že nemecká vláda žiadala aj o jeho vylúčenie. Krajina je ruský spojenec vo vojnovom konflikte na Ukrajine. Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová žiada aj suspendáciu bieloruských a ruských funkcionárov. UEFA v utorok uviedla, že Bielorusko sa z bezpečnostných dôvodov nemôže v kvalifikačnej skupine stretnúť so susednou Ukrajinou. Únia v máji zakázala Bielorusku organizovať zápasy a rozhodla, že jeho domáce stretnutia sa odohrajú na neutrálnom území a bez fanúšikov, informovala agentúra AP.



Slovenská reprezentácia nastúpi na duel Ligy národov proti Bielorusku na neutrálnej pôde v srbskom meste Bačka Topola. Záverečné šieste stretnutie v 3. skupine C-divízie je na programe v nedeľu 25. septembra o 18.00 h v TSC Arene. "Domáce stretnutie s Bieloruskom sme mali pôvodne odohrať už v júnovom termíne, ale v dôsledku celosvetovej politickej situácie, ktorá nám neumožnila odohrať zápas s týmto súperom na území Slovenska, sme požiadali zástupcov Bieloruska o výmenu domácich zápasov. S ich súhlasom tak mohol mať júnový duel oficiálny štatút zápasu na pôde súpera, hoci sa nakoniec tiež odohral na neutrálnej pôde v Novom Sade. My sme vďaka tejto dohode získali čas na komunikáciu s autoritami a keďže sa politická situácia nezmenila, museli sme požiadať orgány Európskej futbalovej únie o odohranie tohto septembrového stretnutia na neutrálnej pôde aj my. Vďaka spolupráci a komunikácii s UEFA a zástupcami klubu v Bačke Topole sme našli štadión, na ktorom privítame v úlohe hostiteľa súpera z Bieloruska," vysvetlila riaditeľka medzinárodného a organizačného úseku SFZ Lenka Gazdíková.