UEFA povolila štart v pohárovej Európe Brightonu, Aston Ville a Toulou

>Nyon 7. júla (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) povolila v piatok klubom Brighton & Hove Albion, Aston Villa a Toulouse FC štart v európskych pohárových súťažiach. Stalo sa tak napriek tomu, že ich majitelia majú väzby na iné tímy, ktoré sa kvalifikovali do pohárovej Európy. UEFA však týmto mužstvám obmedzila budúce prestupy so spriaznenými klubmi.



UEFA vypracovala pravidlá týkajúce sa vlastníctva viacerých klubov pred 25 rokmi s cieľom chrániť integritu svojich súťaží, keď sa tímy mohli počas sezóny stretnúť medzi sebou. Únia informovala, že zaznamenala významné zmeny zo strany klubov a ich spriaznených investorov s cieľom dosiahnuť súlad s pravidlami. "Do septembra 2024 si kluby nebudú môcť navzájom prevádzať hráčov natrvalo, na hosťovanie ani priamo či nepriamo," uviedla UEFA vo vyhlásení.



Brighton čaká debut v Európskej lige po tom, ako presvedčil komisiu UEFA pre klubové financie, že majiteľ Tony Bloom nemá rozhodujúci vplyv aj v tíme Union Saint-Gilloise. Tretí klub belgickej najvyššej súťaže si zahrá play off predkola Európskej ligy.



Víťaz Francúzskeho pohára Toulouse FC sa predstaví v Európskej lige aj napriek väzbám na americkú investičnú spoločnosť RedBird Capital Partners, ktorá vlastní aj AC Miláno. Taliansky klub si zahrá skupinovú fázu Ligy majstrov.



Americkí majitelia Aston Villy minulý týždeň znížili svoj podiel v portugalskom klube Vitoria Guimaraes, pričom oba si zahrajú v 3. predkole Európskej konferenčnej ligy.