UEFA predstavila oficiálnu loptu ME 2024, volá sa Futbalová láska

Berlín 15. novembra (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) predstavila oficiálnu loptu pre ME 2024 v Nemecku. Loptu pomenovali "Fussballliebe", čo v preklade z nemčiny znamená "Futbalová láska". Slávnostne ju odhalili v stredu pred Olympijským štadiónom v Berlíne, na ktorom sa 14. júla budúceho roka uskutoční finálový zápas kontinentálneho šampionátu.



Dizajn lopty bol podľa UEFA inšpirovaný futbalovou radosťou a energiou turnaja. Svoju ilustráciu má na nej každý zo štadiónov spolu s názvami desiatich hostiteľských miest. Fussballliebe disponuje ako prvá lopta na ME technológiou, ktorá zachytáva jej pohyb. Z toho budú počas zápasov ťažiť aj videorozhodcovia.



"Futbalové EURO je vrcholné medzinárodné podujatie v Európe. My sme odhodlaní zaistiť, aby každý aspekt turnaja, od dejísk až po vybavenie, spĺňal tie najvyššie štandardy kvality a realizácie," povedal technický riaditeľ UEFA Zvonimir Boban pre DPA.



Nadchádzajúci európsky šampionát je na programe od 14. júna 2024. Dejiskom bude desať nemeckých miest, okrem Berlína sú to Kolín, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Lipsko, Mníchov a Stuttgart. Blízko k účasti na ME je aj Slovensko - na spečatenie postupu z druhého miesta J-skupiny kvalifikácie mu v dvojzápase proti Islandu a Bosne a Hercegovine stačí získať jeden bod.