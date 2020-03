UEFA presunie EURO na leto 2021, tvrdí ZDF

Kolín 15. marca (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) odporučí v utorok na krízovom stretnutí kvôli koronavírusu presunutie EURO 2020 na leto budúceho roku. Tvrdí to nemecká ZDF, ktorej to mal potvrdiť zdroj z riadiaceho orgánu kontinentálneho futbalu.



Európsky šampionát sa má pôvodne uskutočniť v termíne od 12. júna do 12. júla. "Zdroj z prostredia únie potvrdil nemeckej televízii ZDF, že UEFA na utorkovom krízovom rokovaní so zástupcami klubov, líg a hráčov navrhne posunutie šampionátu," informovala v nedeľu agentúra SID.



Na stretnutí sa bude podľa ZDF diskutovať o dvoch scenároch: jeseň – zima 2020 a leto 2021. Vzhľadom na termíny iných súťaží sa vedenie UEFA prikláňa k druhej variante. Britský The Telegraph v sobotu zasa zviedol, že UEFA si vyberie termín v decembri tohto roka.