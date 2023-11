UEFA presunula zápas Maccabi Haifa proti Rennes do Budapešti

Lausanne 23. novembra (TASR) - Zápas futbalovej Európskej ligy medzi izraelským klubom Maccabi Haifa a francúzskym Stade Rennes sa presunul z Belehradu do Budapešti. Rozhodla o tom Európska futbalová únia (UEFA), ktorá uviedla, že štadión Rajka Mitiča v srbskom hlavnom meste nie je k dispozícii, preto sa duel presunie do Puskás arény.



UEFA už skôr potvrdila, že stretnutie sa odohrá bez divákov. Riadiaci orgán európskeho futbalu rozhodol o tom, že až do odvolania sa v Izraeli nebudú hrať žiadne zápasy z dôvodu prebiehajúcej vojny v tejto krajine.